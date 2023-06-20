Украина готова получить членство в НАТО – Кулеба

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Украина уже готова вступать в НАТО, но для этого ей необходимо политическое решение со стороны Альянса.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кулебы, это не Украина, а НАТО должно привести свои нормативы к тому, чтобы пригласить Киев.

«Нам нужна очень простая вещь – нам в Вильнюсе нужен шаг к членству. Реальный шаг к членству. Решения Бухареста 2008 года себя отжило, и НАТО должно привести свои документы, свою политику в соответствии с новой реальностью для того, чтобы приблизить момент членства Украины в Альянсе», – сказал министр.

«Что касается временных рамок, то мы считаем, что Украина по всем критериям ключевым готова получить приглашение к членству в НАТО уже на этом саммите в Вильнюсе, но для этого нужно политическое решение. Вот, где остановятся в конце концов союзники в этом политическом решении – это и есть предмет нашей работы с ними сейчас», – заявил Кулеба.