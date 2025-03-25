Украина готова прекратить огонь, но дело не в уступках – посол в США

Анатолий Лапин.  
25.03.2025 14:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1080
 
Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Украина якобы готова к полному прекращению огня.

Об этом в эфире агентства «Блумберг» заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина якобы готова к полному прекращению огня. Об этом в эфире агентства «Блумберг» заявила...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Я думаю, что дело не в уступках, на которые готова пойти Украина. Украина стремится к миру. Мы хотим мира, мы защищаемся. Не мы начали эту войну. Но опять же, как мы уже говорили, надеюсь, что под руководством президента Трампа, с его видением мира через силу, мы сможем этого достичь.

Давайте подождем и посмотрим. Наша команда все еще там, и, надеюсь, в ближайшие дни мы узнаем, движемся ли мы вперед. Надеюсь, да. И мы снова увидим следующие этапы. Больше недели назад президент Зеленский заявил, что Украина готова к безоговорочному прекращению огня… Знаете, это не мне решать, как это будет происходить. Главное добиться всеобъемлющего мира, но хотя бы полного прекращения огня, на которое согласилась Украина», – заявила Маркарова.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить