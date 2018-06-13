13.06.2018, Донецк, Александр Гусар

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Украина готова применить авиацию на Донбассе

Заявления командующего «ООС» о готовности применения всех сил и средств, а также майские учения украинской военной авиации не исключают возможных провокаций с участием ВВС, к которым в ДНР готовы.

Об этом в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» заявил начальник пресс-службы МО ДНР Даниил Безсонов.

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«По поводу того, что командующий «ООС» Наев заявил об авиации, могу сказать следующее: он не конкретизировал авиацию, но сказал, что подразделения «ООС» при необходимости будут применять все имеющиеся силы и средства. Мы знаем, что в мае прошли учения украинской военной авиации. Масштабными их назвать нельзя. В основном были вертолёты, но также применялись Су-25», – рассказал Безсонов.

«Для нас авиация, особенно украинская, не несёт самой большой угрозы. Учитывая, сколько украинская сторона потеряла авиации от ополчения, то сейчас у нас полноценные вооружённые силы, армия со своим ПВО. Я думаю, что авиация им не поможет в случае наступления», – добавил военный.

Что касается подготовки ВСУ к наступлению, Безсонов отметил, что, как неоднократно заявлялось, такую перспективу выдают многие признаки, в том числе и скопление техники.

«Мы это фиксируем, разведка об этом регулярно докладывает. Кроме того, на это регулярно указывают отчёты миссия ОБСЕ о том, что на украинской стороне отсутствует тяжёлое вооружение в местах отведения, согласно Минским договорённостям.

Насчёт расстановки украинских сил и средств, могу сказать, что в зоне ответственности ВС ДНР находится около 33 тысяч личного состава военнослужащих украинской стороны.

На Мариупольском направлении три бригады ВСУ при поддержке артиллеристских подразделений, на Донецком – четыре бригады, на Горловском направлении также три бригады при поддержке артиллерии. Отдельно отмечу, что у нас есть данные о том, что недоукомплектованность подразделений ВСУ в среднем составляет 30 процентов», – заявил Даннил Безсонов.