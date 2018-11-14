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Украина готова признать похищение беспилотника ОБСЕ
Неопровержимые доказательства причастности Украины к пропаже беспилотника миссии ОБСЕ, предоставленные разведкой ДНР, приведут в ближайшее время к признанию этого факта со стороны официального Киева.
Такое предположение высказал сегодня на брифинге официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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В частности он отметил, что после опубликования пресс-службой НМ ДНР информации о причастности Украины к пропаже беспилотного летательного аппарата СММ ОБСЕ 27 октября, украинской стороной предпринимаются усилия по сглаживанию негативного эффекта, и даже рассматриваются возможности получения выгоды.
«С целью демонстрации своей лояльности по отношению к миссии ОБСЕ, вчера Виктор Муженко провел встречу с Главой миссии Апаканом, где на протяжении всего мероприятия «пел лживые дифирамбы» о том, как Украина нуждается в СММ ОБСЕ. А так же, как вооруженные формирования Украины делают все, чтобы обеспечить ее работу в зоне проведения «ООС», – рассказал Даниил Безсонов.
Он добавил, что в последнее время также увеличилось количество информационных материалов, освещающих возможности подразделений РЭБ и ПВО Украины по противодействию беспилотным летательным аппаратам, а также, что по данным разведки ДНР, силам ИПсО Украины предписано усилить распространение такого рода материалов.
«Все это говорит о том, что загнанное в угол неопровержимыми доказательствами украинское руководство в ближайшее время признается в похищении БПЛА СММ ОБСЕ и объяснит свои действия тем, что БПЛА выполнял полет без согласования или по неустановленному вооруженными формированиями Украины маршруту», – предположил представитель оборонного ведомства.
Также Безсонов объяснил, какие выгоды может получить украинская сторона от признания этого факта.
«Похищение БПЛА Миссии украинской стороне нужно, в первую очередь, чтобы дисциплинировать СММ ОБСЕ и заставить Миссию заранее предупреждать о своих планах полетов БПЛА, чтобы заблаговременно принять меры по скрытию запрещенного Минскими соглашениями украинского вооружения», – отметил он.
Метки: беспилотник, ВСУ, Донбасс
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