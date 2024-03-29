Украина готова уступать территории – генерал бундесвера

Анатолий Лапин.  
29.03.2024 12:54
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Россия, Украина


Украинская оборона за последнее время стала гибкой. Это означает, что ВСУ готовы отступать, чтобы сохранить личный состав.

Об этом в эфире телеканала DW заявил глава ситуационного центра по Украине при Минобороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская оборона за последнее время стала гибкой. Это означает, что ВСУ готовы отступать, чтобы...

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«Ситуация довольно напряженная. Мы видим, что российские войска перехватили инициативу как на земле, так и в воздухе. Мы видим также крепкую и стабильную оборону Украины, которая, по нашим наблюдениям, с тактической точки зрения, за последние несколько недель и месяцев стала несколько более гибкой», – сказал генерал.

«Украинская оборона ведется более подвижно, чем это можно было наблюдать несколько недель и месяцев назад. Это означает, что ВСУ в ограниченном масштабе готовы уступать определенные территории, чтобы сохранять собственные силы и заново готовиться к обороне.

С нашей точки зрения, ВСУ держат ситуацию под контролем. Даже когда мы читаем сообщения, что российская армия завоевывает какую-то территорию, все это со стороны ВСУ происходит очень контролируемо», – заявил Фройдинг.

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