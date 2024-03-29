Украина готова уступать территории – генерал бундесвера

Украинская оборона за последнее время стала гибкой. Это означает, что ВСУ готовы отступать, чтобы сохранить личный состав.

Об этом в эфире телеканала DW заявил глава ситуационного центра по Украине при Минобороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация довольно напряженная. Мы видим, что российские войска перехватили инициативу как на земле, так и в воздухе. Мы видим также крепкую и стабильную оборону Украины, которая, по нашим наблюдениям, с тактической точки зрения, за последние несколько недель и месяцев стала несколько более гибкой», – сказал генерал.

«Украинская оборона ведется более подвижно, чем это можно было наблюдать несколько недель и месяцев назад. Это означает, что ВСУ в ограниченном масштабе готовы уступать определенные территории, чтобы сохранять собственные силы и заново готовиться к обороне.

С нашей точки зрения, ВСУ держат ситуацию под контролем. Даже когда мы читаем сообщения, что российская армия завоевывает какую-то территорию, все это со стороны ВСУ происходит очень контролируемо», – заявил Фройдинг.