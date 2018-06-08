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Украина готова втрое увеличить поставки пушечного мяса в Афганистан
Украина готова увеличить численность военных в Афганистане в три раза, заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
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Как сообщается, Полторак принял участие в заседании Североатлантического совета со странами-контрибуторами миссии НАТО.
«11 лет Вооруженные силы Украины выполняют задачи в Республике Афганистан и в дальнейшем будем принимать участие в операции в составе миссии. Мы готовы увеличить вклад и направить дополнительный персонал в штаб миссии — увеличить численность персонала втрое», — отметил Полторак.
Напомним, ранее сообщалось, что 335 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимают участие в международных операциях под руководством ООН и НАТО.
Метки: Афганистан, миротворцы, Украина
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