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08.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Киев, Колониальная демократия, НАТО, Общество, Политика, Украина

Украина готова втрое увеличить поставки пушечного мяса в Афганистан


Украина готова увеличить численность военных в Афганистане в три раза, заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Как сообщается, Полторак принял участие в заседании Североатлантического совета со странами-контрибуторами миссии НАТО.

«11 лет Вооруженные силы Украины выполняют задачи в Республике Афганистан и в дальнейшем будем принимать участие в операции в составе миссии. Мы готовы увеличить вклад и направить дополнительный персонал в штаб миссии — увеличить численность персонала втрое», — отметил Полторак.

Напомним, ранее сообщалось, что 335 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимают участие в международных операциях под руководством ООН и НАТО.

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