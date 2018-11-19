Украина готовила полную вырубку лесов Южного берега Крыма

19.11.2018, Санкт-Петербург, Галина Шершнева

Крымский архитектор Елена Манцыгина рассказала на Санкт-Петербургском культурном форуме, что при Украине всерьез рассматривался проект полной вырубки лесов на Южном берегу Крыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я присутствовала на градостроительном совете, где была высказана немыслимая мысль. Это была еще Украина. Наше правительство высказало мысль, что все подгорные леса – это поздние посадки. Можно их вырубить и построить круглогодично действующие комплексы – спортивные, международные, кемпинги, бассейны и так далее», – сказала Манцыгина.

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Архитектор до сих пор поражена невежеством чиновников.

«Остается просто удивляться. Может, они не видели гравюр 19-го века, не читали описаний тех лет. Хорошо, а где тогда тавры жили? Где они скитались, если не было природных лесов?» – сказала Манцыгина.

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на круглом столе «Южный берег Крыма – территория Всемирного наследия» в рамках форума призвал защитить Южный берег Крыма, который не имеет аналогов в России и в мире. Эрмитаж принимает участие в проекте, организованном Фондом имени Д. С. Лихачева, по оценке памятников Южного берега Крыма по методике ЮНЕСКО.