Украина готовила теракт, прикрываясь православными иконами

Олег Кравцов.  
02.04.2024 09:56
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Терроризм, Украина, ФСБ


ФСБ совместно с ФТС перекрыт трансграничный контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ с Украины транзитом через страны Европейского союза. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил

«В ходе досмотра сотрудниками ФСБ России автомобиля на международном автомобильном пункте пропуска «Убылинка» (Псковская область, латвийско-российский участок государственной границы) во ввозимой в Российскую Федерацию партии православных икон и церковной утвари из Украины обнаружена взрывчатка иностранного производства.

Всего из груза, следовавшего по маршруту: Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия, извлечено 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7», – говорится в сообщении.

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ФСБ совместно с ФТС перекрыт трансграничный контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ с...


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Причастный к совершению преступления задержан. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК России (незаконное перемещение через границу Российской Федерации взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору).

«Все организаторы и соучастники преступления, в том числе иностранные граждане, будут объявлены в розыск и привлечены к уголовной ответственности согласно российскому законодательству», – обещают в ФСБ.

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