Украина готовила серию терактов в России с использованием «грязной» бомбы

Анатолий Лапин.  
06.06.2023 10:19
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Спецслужбы, Терроризм, Украина, ФСБ


Украина планировала теракт на территории России с использованием «грязной» бомбы.

Об этом сообщила пресс-служба ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина планировала теракт на территории России с использованием «грязной» бомбы. Об этом сообщила пресс-служба...

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Организацией теракта занималось ГУР МО Украины. Для этого планировали использовать легкомоторную авиацию, которая доставляла взрывчатку на территорию РФ.

«В ходе расследования готовившейся в мае 2023 года диверсии по подрыву самолетов дальней авиации, дислоцированных на аэродроме «Северный» в Ивановской области, стало известно о планах Главного управления разведки МО Украины совершить террористический акт на территории России с использованием так называемой «грязной бомбы», – отметили в ФСБ.

Завербованные ГУР агенты должны были заложить бомбы с таймерами, которые при взрыве заразили бы окружающую среду. Российские силовики задержали двоих пилотов, которые занимались доставкой взрывчатки. Они дали признательные показания.

«В главном управлении разведки минобороны Украины была создана служба, в состав которой включили легкомоторную авиацию для снабжения диверсантов и бомбовых ударов по объектам энергетики. Координация использования этой авиации была поручена войсковой части №3449 с условным наименованием «Легион». Там разрабатывался план по доставке и закладке грязных бомб с таймерами – для подрыва и приведения в негодность местности для проживания», – рассказали в ФСБ.

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