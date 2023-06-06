Украина готовила серию терактов в России с использованием «грязной» бомбы

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Украина планировала теракт на территории России с использованием «грязной» бомбы.

Об этом сообщила пресс-служба ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Организацией теракта занималось ГУР МО Украины. Для этого планировали использовать легкомоторную авиацию, которая доставляла взрывчатку на территорию РФ.

«В ходе расследования готовившейся в мае 2023 года диверсии по подрыву самолетов дальней авиации, дислоцированных на аэродроме «Северный» в Ивановской области, стало известно о планах Главного управления разведки МО Украины совершить террористический акт на территории России с использованием так называемой «грязной бомбы», – отметили в ФСБ.

Завербованные ГУР агенты должны были заложить бомбы с таймерами, которые при взрыве заразили бы окружающую среду. Российские силовики задержали двоих пилотов, которые занимались доставкой взрывчатки. Они дали признательные показания.

«В главном управлении разведки минобороны Украины была создана служба, в состав которой включили легкомоторную авиацию для снабжения диверсантов и бомбовых ударов по объектам энергетики. Координация использования этой авиации была поручена войсковой части №3449 с условным наименованием «Легион». Там разрабатывался план по доставке и закладке грязных бомб с таймерами – для подрыва и приведения в негодность местности для проживания», – рассказали в ФСБ.