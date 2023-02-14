Украина готовит 50-тысячную армию полицаев для Крыма

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Киевскому режиму придется подготовить и завезти в Крым около 50 тысяч человек для работы в государственных органах власти в случае захвата полуострова ВСУ. Крымчане для этой роли нее годятся, поскольку скомпрометировали себя работой на Россию, либо не обладают нужной для бандеровцев компетенцией.

Об этом на брифинге в Киеве заявила представитель президента Зеленского в виртуальной украинской «АРК» Тамила Ташева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Фактически был объявлен старт кампании распределения должностей в органах власти, которые Украина намерена отправить в Крым в случае его захвата. Поскольку в официальных киевских кругах принято считать, что, как и победа над Россией, это произойдет в текущем году, и «теплые места» нужно бронировать заранее.

«В рамках экспертной работы мы обратились в разные государственные органы с запросом относительно количества должностей, необходимых для полноценной работы, и проанализировали государственную статистику, то есть обработали кадровый резерв, – пояснила Ташева. – По данным на начало 2014 года, только в судебной системе Крыма работало около 2 тысяч сотрудников. Это количество обеспечивало совершение правосудия по Крыму в стандартных условиях, но мы должны учитывать, что за 9 лет в Крыму рассмотрено около 1 миллиона гражданских и почти 100 тысяч уголовных дел… И мы не можем сделать вид, что ничего не произошло, и начать с чистого листа – нам необходимо их все верифицировать, и где это необходимо привести правоотношения в плоскость законодательства Украины. Для этого необходимы ресурсы и нормативная база. По данным МВД, для государственной пограничной службы нужно около 5 тысяч военнослужащих, для национальной полиции – около 7,2 тысяч, для МЧС – около 3 тысяч сотрудников, Нацгвардии – 12,5 тысяч служащих. По данным украинской статистики на начало 2014 года в Крыму работали около 16 тысяч госслужащих и около 4,2 тысяч служащих органов местного самоуправления. Эти цифры свидетельствуют о необходимости дополнительного привлечения около 50 тысяч человек, большую часть из которого необходимо набрать на подконтрольной украинскому правительству территории».

По словам Ташевой, в отдельных украинских вузах создают академические программы подготовки кадров для работы в Крыму. Фактически создаётся целое направление образовательной подготовки как для госслужащих, так и для лиц, которые планируют поступить на госслужбу.

Как водится, ни названия вузов, ни направлений подготовки и объемов средств, которые направит на это Украина, представитель официального Киева не называет, поскольку конкретику гораздо легче проверить, чем ничем не подкрепленные планы.

Остается не ясным, сколько времени понадобится на подготовку 50 тысяч человек и где их взять, если в стране работоспособное население попадает под мобилизацию, в том числе женщины.

Вопрос финансирования подготовки вообще провисает в воздухе, поскольку до СВО Украина была в состоянии финансировать только 190 тысяч бюджетных мест во всех вузах страны.