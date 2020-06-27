Украина готовит бандеровский ответ российской «Юнармии»

27.06.2020, Киев, Ольга Козаченко

В Деле военно-патриотического воспитания (ВПВ) украинской молодежи Киеву следовало бы ориентироваться на опыт стран НАТО и России.

Об этом в статье, опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели пишет эксперт спонсируемого на западные гранты «Реанимационного пакета реформ» Юрий Юзич.

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По его словам, украинское ВПВ, в частности нагрузка всех старшеклассников уроками военной подготовки, не отвечает современным реалиям.

«Реально это имитация решения вопроса, а главное, довольно дорогая история. Модель с созданием профильных классов кадетов, куда бы шли те, кому интересно военное дело, значительно более эффективна. Это доказывает опыт не только стран НАТО, но и Российской Федерации, в которой уже к 2014 году действовали тысячи таких классов, – пишет Юзич.

Он напоминает, что с 2009 года на Украине как госпрограмма развернута военно-патриотическая игра «Джура», которая ежегодно охватывает свыше 70 тысяч учеников.

«Если ею будут заниматься специалисты ВПВ, «Джура» может стать аналогом балтийских парамилитарных молодежок и британских организаций кадетов. Новое Положение об игре, утвержденное правительством, делает акцент на работе центров (куреней) игры в школах как самоуправляемых структур молодежи на принципах пластового метода и с элементами пластовой образовательной программы. В Российской Федерации, кстати, такую государственную организацию уже давно построили – называется она «Юнармия», – снова апеллирует к опыту РФ эксперт.

«Стоит помнить и о Пласте – украинском скаутинге, который десятки лет развивался под влиянием сначала польских харцеров, а после Второй мировой войны – в непосредственном контакте с бойскаутами США. Воспитателями Пласта в период между войнами были преимущественно ветераны освободительной борьбы, – шесть из девяти генералов УПА воспитаны Пластом. А современная пластовая программа чтит традиции Армии УНР и УПА, беспрерывно передававшиеся из поколения в поколение», – добавляет Юзич.

При этом автор предлагает «криминализировать другие формы военного воспитания молодежи с акцентом именно на тех, которые реализует агрессор на оккупированных территориях Донбасса и Крыма».

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