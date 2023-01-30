Украина готовит базы для американских истребителей – экс-замначальника Штаба ВМСУ

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Украине нужны порядка 120 истребителей, часть из них могут передать США, под что уже готовится инфраструктура.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замначальника Штаба ВМС Украины Андрей Рыженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Рыженко, Украина может получить 24 бывших в употреблении многоцелевых истребителей F-16.

«Я так понимаю, что в командовании Воздушных сил вместе с Генеральным штабом была проведена обработка возможных вариантов. Чем хорош F-16? Это многофункциональный истребитель, три в одном – он ведет воздушный бой, может наносить удары по сухопутью, может наносить удары по морю, что для нас очень важно. Он несет ракеты «Гарпун» также. То есть, это универсальный самолет, который поддерживает объединенные боевые действия. Стоимость его эксплуатации, по сравнению с другими самолетами, минимальна – восемь тысяч долларов в час», – сказал эксперт.

«Это самый распространенный самолет, он есть в разных странах, кстати, даже в Венесуэле. Таким образом есть есть возможность взять определенное количество бывших в использовании самолетов, сделать им апгрейд, есть технологии, которые позволяют это сделать быстро, и направить их в Украину. Насколько я знаю, запрос по этим самолетам был от 72 до 120 единиц в соответствии со стратегией Воздушных сил, которая была разработана три года назад, но мы понимаем, что с чего-то надо начинать, и первая партия, я думаю, будет 24 единицы, под которую сейчас и готовят инфраструктуру базирования», – заявил Рыженко.