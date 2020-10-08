Украина готовит боевиков воевать против Армении – Олег Царёв

08.10.2020, Севастополь, Валентин Филиппов

Однополярный мир рушится. Региональные лидеры формируют собственные проекты. Польша и Литва претендуют на Белоруссию, часть Украины и даже России.

Эрдоган возрождает Османскую Империю. Иран пытается выстроить «шиитский пояс» через Ирак, Сирию и Йемен. В центре Европы может возникнуть Великая Албания, а России, вместо борьбы с одним большим противником, приходится отбиваться от «стаи шакалов».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Краткий курс истории возникновения непризнанной республики «Нагорный Карабах», армяно-азербайджанского конфликта и становления Армении, как постсоветского государства в изложении новороссийского политика Олега Царёва, прослушал обозреватель «ПолитНавигатора» Валентин Филиппов.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Валентин Филиппов: Наша импровизированная студия находится в гостях у Олега Царева.

Олег, здравствуйте.

Олег Царев: Здравствуйте.

Валентин Филиппов: Украина в конфликте Азербайджана и Армении поддержала Азербайджан. Украина хочет помочь этой несчастной закавказской республике. Скажите, как ей лучше помогать: вот сразу напасть на Армению? Или напасть на Россию, к примеру? Опыт нападения на Россию у Украины большой и успешный. Так Украина сможет отвлечь Россию, как главного «разруливателя» закавказских конфликтов.

Олег Царев: Как мне говорят из Киева, сейчас аккуратно проводят работу и формируют группу, чтобы отправить в Азербайджан боевиков с Украины. Такая работа ведется. Посмотрим, это будут только разговоры или нет. Мы видели, что наши ура-патриоты были готовы воевать с Россией, но только не напрямую, а участвуя в каких-то локальных конфликтах.

В Чечне воевали украинские «патриоты», не исключено, что подключатся и к Азербайджану.

Что касается позиции Украины, то это серьезнейший вопрос, многие просто не задумываются. То, что сейчас происходит – это геополитика, причем действительно слом эпох. Вот, обратите внимание – Украина выступила в поддержку Азербайджана.

Валентин Филиппов: Да.

Олег Царев: И натолкнулась на полное непонимание, как со стороны Соединенных Штатов, так и со стороны Европейского Союза. Европейский Союз, Россия и Соединенные Штаты выступили, как бы, не прямо на стороне Армении, но те заявления, которые были сделаны, несколько противоречили вот тому духу, который был изначально по событиям в Армении.

Есть резолюция ООН, где Армения фактически признана оккупантом. И есть резолюция ООН, где Армении предписано освободить захваченные территории.

Так вот, в новых заявлениях ничего про это не говорится. Идет просто требование прекратить военные действия. И очевидно, что эти требования, хоть они и адресованы двум сторонам, они адресованы в первую очередь Азербайджану. То есть, мы видим, что Соединенные Штаты, Европейский Союз и Россия, в данном случае, выступают единым фронтом.

И то, что Украина испортила отношения с Арменией, точно так же как перед этим испортила отношения с Белоруссией, это говорит о том, что в данном случае они пошли против главных своих сюзеренов.

Валентин Филиппов: А зачем? Это мозги не в порядке или что?

Олег Царев: Ну, зачем – это понятно. Потому что они понимают, что с той стороны, как бы, Россия. Россия, хоть и подчеркнуто занимает нейтральную позицию, но, тем не менее, она больше на стороне Армении.

Ну, это, в общем-то, понятно, об этом многие говорят. То, на что не обращают внимание, это то, что меняется ситуация в мире. Россия привыкла к тому, что ее главный оппонент – это Соединенные Штаты. Америка и её вассалы – это Украина, Турция, страны НАТО.

И всегда, когда происходит какой-то конфликт, Россия ищет: «А где же здесь Соединенные Штаты?». Здесь нет Соединенных Штатов. И ситуация в мире меняется. Соединенные Штаты подчеркнуто занимают нейтральную позицию. Смотрите, Соединенные Штаты не вмешивались в события на Беларуси.

Валентин Филиппов: Да.

Олег Царев: Это была игра региональных стран, это Литва и Польша. То есть, не обращая внимания на Соединенные Штаты, они начали проводить свою игру. Точно так же, как сейчас на Кавказе. Это игра Турции. То есть, Турция, не спрашивая никого, проводит свою политику.

Мы и дальше будем сталкиваться с тем, что конфликты у Российской Федерации будут уже не с Соединенными Штатами, которые больше сосредотачиваются на своей внутренней повестке. Конфликты будут с региональными странами, которые будут пытаться диктовать свою региональную повестку, решать свои задачи.

В данном случае, есть целый ряд стран, которые хотят стать региональными лидерами. Вот по мере того, как Соединенные Штаты уходят в тень, уходят с первой позиции, мы будем сталкиваться с тем, что у нас будут конфликты с Польшей и Литвой, которые претендует на часть Украины. И не только Украины, но и самой России.

Будут конфликты с Турцией, которая хочет создать большую Османскую Империю. На фоне того, что сейчас у Эрдогана серьезные проблемы с экономикой, ему очень выгодно поднимать какие-то внешнеполитические вопросы и выходить за счет этого, консолидировать электорат, который меньше будет обращать внимание на проблемы с экономикой внутри Турции. Вот.

И фактически нам надо перестроить всю внешнюю политику. В этом есть свои плюсы и минусы. То есть, хорошо, когда есть старый привычный враг, которого все знают…

Валентин Филиппов: Меня в России слово «перестраивать», «перестройка», пугает вообще очень сильно.

Олег Царев: Да. Очень сложно. Это надо перестроиться.

Валентин Филиппов: Ну, да.

Олег Царев: И это надо делать, потому что всё меняется. И неизвестно, что лучше – старый добрый враг, которого знают, как работает Сорос, как работают цветные революции, что Соединенные Штаты хотят. А вместо одного большого врага появится громадное количество интересантов на границе с Россией. Китай, Турция… эти сейчас строят Большую Албанию, вот то, что сейчас происходит с Косово. Иран строит Большой Шиитский Пояс. У них интересы – Сирия, Ирак, Йемен.

То есть, будут расти вот эти региональные центры, они будут брать на себя роль Соединенных Штатов. Только, если раньше был один противник, сейчас они будут по всему миру, и у каждого свои интересы…

Валентин Филиппов: Ну, то есть, региональные лидеры, понятно. Но Россия же тоже региональный лидер? Или Россия будет и дальше говорить: «Ребята, всё сами, всё сами. Армяне плохо восстали, турки плохо восстали»?

Олег Царев: Знаете, это как или бороться с одним большим врагом, или отбиваться от стаи собак или шакалов, да?, которые только ты отвернешься на одну сторону, тебя сзади укусят со второй. Тут надо либо бить так, чтобы все знали, чтобы было неповадно, и в принципе у России достаточно сил.

Посмотрите, как ведет себя Ататюрк – нагло, вызывающе, не обращая внимания на мнение других стран. Вот надо привыкать к тому, что чем дальше, тем больше будет вот таких вот событий, и на них надо будет правильно реагировать. А реагировать надо жестко, потому что иначе Россия просто погрязнет в этих конфликтах на своих границах. А с Арменией… история эта длинная.

Валентин Филиппов: Вечная.

Олег Царев: Для того, чтобы понять, что там сейчас происходит… ну, не будем совсем далеко уходить, вот, в Иран, да?, в Турцию, когда бедный армянский народ был растащен, разорвано государство и армяне были по разным странам. Давайте возьмем период распада Советского Союза. Я хочу напомнить, что Армения начала отделяться от Советского Союза раньше, чем Прибалтийские страны.

Валентин Филиппов: Да, я помню. Там интересно, что лидером был, вот этой вот армянской армии, человек по фамилии Васильев. Меня это очень сильно удивляло. И он был блондином.

Олег Царев: Да?

Валентин Филиппов: Да.

Олег Царев: Я не так давно был по приглашению президента Нагорного Карабаха, не того, которого сейчас выбрали, а был до него Бако Саакян. Был я в Карабахе и разговаривал с армянами. Мне один старик, армянин, рассказывал, как всё начиналось. Когда началось движение за отделение Нагорного Карабаха, был бывший комсомольский лидер, руководитель партийной организации одного из крупных заводов, Кочарян Роберт…

Валентин Филиппов: Я помню.

Олег Царев: Он в руководстве был, в «Крунке» и «Миацум», и тогда предприятия, армянские предприятия, директора заводов выделяли средства, помогали всячески этим движениям. А руководителем горкома в Степанакерте был старый, умный коммунист, которому была поставлена задача бороться с этим сепаратистским движением.

Он вызвал руководителя предприятия и стал разговаривать: «Ну, как же ж так? Вы, уважаемые люди, платите каким-то террористам, радикалам, какие-то деньги, помогаете. Ну, вы же коммунисты все. Разве ж так можно?»… Он провел такие беседы, и материальная помощь резко прекратилась. И движение начало хиреть. Руководителем горкома был представитель ещё одной древней нации, не армянской.

И тогда произошло вот такое событие, я не знаю правда или нет, мне об этом рассказывал старик-армянин, показывал пальцем, как подъехала к горкому партии, сейчас там руководство Нагорного Карабаха в этом здании на площади, подъехала «Волга», вышел руководитель одного из промышленных предприятий и Роберт Кочарян из автомата его расстрелял у всех на глазах. Расстрелял у всех на глазах, – у милиции, у людей. И ему ничего не было.

Но после этого события начали стремительно развиваться – он стал действительно лидером, он стал потом сразу же министром обороны Нагорного Карабаха, потом первым президентом Нагорного Карабаха, и была война, он там и поучаствовал, очень решительный человек, хоть и не понятно, чем могли закончиться эти события.

То есть, брать и стрелять в человека, причем твоего же соплеменника, и только за то, что он прекратил оказывать материальную помощь, надо было быть человеком особого склада.

И через время эти армяне, вот у них и музыка такая, и песни, такой плачущий народ, то, что они прошли через многие испытания, и у них вся такая вот история очень тяжелая. А события в Нагорном Карабахе, когда они победили, это был такой вот случай, когда он поднял самосознание. Они даже считают, что армяне в Нагорном Карабахе совсем другие, не такие, как в Армении.

Валентин Филиппов: Вы меня извините, русские на Донбассе – это русские на Донбассе. Таких в Москве мало найдешь.

Олег Царев: Да. И после этого произошел распад Советского Союза, руководителем Армении стал Левон Тер-Петросян. Он был избран. Филолог, профессор, академик, очень интеллигентный человек. Его пригласили в Москву, тогда минская группа ОБСЕ занималась решением карабахского конфликта, он приехал из Москвы, собрал своих заместителей. Кочаряна Роберта, Сержа Саргсяна, Вазгена Саркисяна, министра обороны, министром внутренних дел и безопасности был, совмещал две должности Серж Саргсян, Роберт Кочарян был премьер-министром на тот момент.

Ну и передал разговор, который у него был с Примаковым. Он говорит: «От нас требуют, чтобы мы отдали часть захваченных районов». Там получалось как: Нагорный Карабах, он не граничил с Арменией.

Валентин Филиппов: Это я знаю. Это все знают.

Олег Царев: Ну и чтоб проложить дорогу в Нагорный Карабах пришлось захватить ещё ряд азербайджанских поселений. Вот когда едешь по этой горной дороге в Карабах, там древние христианские храмы каменные, шикарные. Я заходил, разговаривал со священником, он говорит: «Ну, вот при Азербайджане здесь пастух-азербайджанец коз держал, здесь вот азербайджанцы жили». И мало того, что они проложили дорогу в Нагорный Карабах, уж если начали захватывать, ещё захватили ряд районов, где исконно проживали азербайджанцы. Всех выселили… Беженцы, знаете, это конечно…

Валентин Филиппов: Ну, да.

Олег Царев: Валентин, мы сами с тобой отчасти беженцы…

Валентин Филиппов: Ну, нас как-то… ну, мы все-таки как-то…

Олег Царев: Уезжать из дома – это всегда нехорошо. И речь шла тогда в первых договоренностях о том, чтобы оставить Нагорный Карабах, оставить дорогу, которая ведет в Нагорный Карабах, но отдать хотя бы те районы, которые заселяли до этого азербайджанцы, и которые, в общем-то, не влияют на Карабах.

Да, там плодородные земли, да, площадь у них не меньше, чем сам Нагорный Карабах, но это не армянские земли. Вот такой был компромисс. Компромисс был тем хорош, что Азербайджан бы чувствовал, что он в рамках соглашений забрал бы какие-то районы. Армения бы чувствовала бы, что вопрос Карабаха решен и военных действий уже дальше не будет.

Тер-Петросян говорил: «Я попытался в России объяснить. Мне очень сложно будет продавить в Армении вот это решение. Народ будет категорически против … армяне не будут поддерживать и политические элиты будут против того, чтобы отдать хотя бы часть захваченных земель. И я пытался объяснить, что как только мы с Азербайджаном помиримся, зачем нам будет нужна Россия? Я не могу понять, зачем Россия так хочет урегулировать этот конфликт?».

Валентин Филиппов: Ну, вот нет. Россия всегда будет нужна Армении.

Олег Царев: Я пересказываю разговор, который был в узком кругу. Роберт Кочарян, Вазген Саркисян и Серж Саргсян, их было четверо. И Тер-Петросян. Роберт Кочарян был категорически против. Они втроем поставили Тер-Петросяну ультиматум: либо он уходит сам из президентов, пишет заявление, либо они просто его снимают. Армия, полиция, служба национальной безопасности, правительство, все в один голос говорят, чтобы он уходил.

Валентин Филиппов: Хорошо, а какой они вариант предлагали?

Олег Царев: Не отдавать.

Валентин Филиппов: И всё?

Олег Царев: И всё. Левон говорил им о том, что сейчас у нас такая ситуация, мы можем не отдавать. Но надо понимать, что весь бюджет Армении меньше, чем военный бюджет Азербайджана. И чем дальше, тем больше эта разница будет расти. И рано или поздно Азербайджан станет таким сильным, что он просто заберет своё силой. Причем не только то, что сейчас мы можем им отдать, а вообще может забрать всё. И ещё пробить дорогу… часть же Азербайджана есть, ещё островок, где исторически жили армяне, но потом армян там не оказалось…

Валентин Филиппов: Название не помню но…

Олег Царев: Нахичевань.

Валентин Филиппов: Да.

Олег Царев: Вот. Левон не стал бороться. Левон ушел, Левон написал заявление. Роберт Кочарян, Вазген Саркисян и руководитель бывшей крупнейшей партии бывших коммунистов Карен Демирчян договорились страну поделить на троих.

Роберт стал президентом, руководителем парламента стал Карен, у него была крупнейшая фракция и Вазген Саркисян стал премьером. Получилась такая ситуация, через некоторое время, когда Роберт Кочарян перестал управлять страной. Стали говорить в Армении «А зачем нам вообще нужен президент?».

В парламенте большинство у его бывших друзей, а нынешних противников, премьер и парламент на двоих играют во все игры, распределяют подряды, назначают людей и Роберт получился король без королевства. И тогда произошло событие, я думаю, его многие помнят, когда революционеры-террористы ворвались…

Валентин Филиппов: … да в парламент, с оружием

Олег Царев: Наири Унанян с оружием. И убивают двух человек. спикера и премьера. Ну, были ещё раненные и убитые. Но самое главное, что убили тех, кто и сделал этот заговор против Роберта Кочаряна. Обвинили сразу же Роберта Кочаряна в том, что террористы действовали в его интересах. На похоронах друг одного из убитых прямо в лицо Роберту, когда он пришел возложить цветы, сказал: «Ты убийца, пришел сюда». Потом этот человек погиб в автокатастрофе.

Валентин Филиппов: Бедненький

Олег Царев: Военный прокурор начал расследование. Начались аресты окружения Роберта Кочаряна. Но потихоньку Роберт всё взял в свои руки. Поменяли ответственного следователя, кто вел расследование. Прокурор Армении очень долго расследовал это дело, расследовал так долго, что в Армении ввели запрет на смертную казнь.

Наири Унанян сейчас находится со своими товарищами в тюрьме, а дело так и не закрыли. После этого было много утечек и, разговаривая с армянами, практически все уверены, ну многие уверены, давайте скажем так, что Наири Унанян действовал в интересах Роберта Кочаряна…

Валентин Филиппов: Ну, я вам должен сказать, что где-то на том свете Дудаев с Гамсахурдиа нервно курят глядя на армян…

Олег Царев: Да. Роберт Кочарян пробыл два срока. Он действительно, пока был президентом, был категорически против выполнения резолюции ООН, решения минской группы, но со временем у него установились очень хорошие, дружеские отношения с Владимиром Владимировичем Путиным. Армения начала встраиваться в пророссийское русло. Роберт пробыл два срока, провел выборы, на выборах победил Серж Саргсян, тот, который когда-то был министром внутренних дел на том самом разговоре. Он после этого был руководителем штаба, он был членом его команды.

К моменту выборов Сорос уже активно работал на территории Армении. Левон Тер-Петросян, который проиграл или считал, что он не проиграл, что он выиграл, что это подтасованные выборы, вывел людей на улицы. Были аресты, были столкновения, реально были в шаге там от гражданской войны. Но, тем не менее, Роберт Кочарян протесты подавил, лидеров арестовал, а в дальнейшем договорился с Левоном Тер-Петросяном о том, чтобы он убрал людей с улиц. Задержанных отпустили.

Но те события были достаточно шумными. Два срока после этого пробыл Серж Саргсян президентом. Фактически всё это время Армения находилась вначале де-юре под руководством Роберта Кочаряна, а потом де-факто под руководством Роберта Кочаряна через Сержа Саргсяна.

И получается, что когда попытались сделать этот финт, чтобы остаться и дальше у власти в Армении, провести изменения в Конституции, чтобы Серж Саргсян стал премьер-министром Армении и чтобы основные полномочия были у премьер-министра, а должность президента упразднить. Тогда начались новые волнения. В результате этих волнений выбран был руководителем сегодняшний премьер-министр Никол Пашинян.

Валентин Филиппов: Пашинян к какой-то мафии там относится или он чисто соросовский?

Олег Царев: У Пашиняна поддержка внутри Армении достаточно большая и на сегодняшний момент. А особенно сейчас, после тех событий, которые сейчас происходят в Армении. Когда военные действия, вы знаете, что народ обычно консолидируется вокруг своих лидеров.

Валентин Филиппов: Ну, это да

Олег Царев: И здесь получается вся сложность Российской Федерации в том, что контакта с Николом Пашиняном нет. У Владимира Владимировича есть такая особенность. Судя по всему, Роберт Кочарян по духу и ментально был близок Путину. Решительный, способный на поступок…

Валентин Филиппов: Ну, то есть, не Янукович он, не Янукович…

Олег Царев: Да. И мы все знаем, что Владимир Владимирович умеет дружить, умеет поддерживать своих друзей. Мы видим по Украине, вот дружит он с Виктором Медведчуком…

Валентин Филиппов: Да, к сожалению.

Олег Царев: Ну, у него что-то не получается, у Медведчука…

Валентин Филиппов: А что получается?

Олег Царев: Да

Валентин Филиппов: Не, ну мне просто этот момент интересен. Что получается у Медведчука?

Олег Царев: Я, все-таки, политик, пусть и бывший, поэтому говорю аккуратно. Но он его поддерживает и будет поддерживать. Как только Пашинян был выбран премьером, он арестовал Роберта Кочаряна. Арестовал, несмотря на то, что ему неоднократно говорили о том, что друга Путина арестовывать не стоит.

Уже находясь в тюрьме, Роберт Кочарян получал и поздравления с днем рождения от Владимира Владимировича и поздравления с Новым годом. Демонстративно руководитель России поздравлял Роберта Кочаряна. Это был сигнал для Пашиняна, чтобы он что-нибудь делал в этом направлении и отпустил Роберта Кочаряна. Кстати, Роберт Кочарян был арестован за те события, когда он подавил первую цветную революцию.

Валентин Филиппов: Хорошо, что мы сейчас имеем? У нас есть плохой Пашинян, с которым мы дело иметь не хотим. Да и он, судя по всему, себе на уме. С другой стороны – у нас просят помощи или не просят?

Олег Царев: Чтоб закончить с Робертом. Не так давно мой хороший друг и товарищ, бывший президент Нагорного Карабаха, это нагорно-карабахский клан, долгое время руководил в Армении, Бако Саакаян внес 4 миллиона долларов залог. Очень долго в армянских судах обсуждали можно ли арестовывать президента за деятельность, которую он вел в качестве президента, то есть, он разгонял митинги, будучи президентом. За него внесли залог 4 миллиона долларов.

Роберт Кочарян был выпущен и сегодня он находится в Нагорном Карабахе. Не так давно, как только начались военные действия, он поехал туда. Теперь что получается у Российской Федерации? У Российской Федерации есть армянский народ, который христианский народ и которому хотелось бы помочь, и есть руководитель Никол Пашинян, который очевидно не друг Российской Федерации.

Не так давно были учения в Грузии, НАТОвские учения, в которых Армения почему-то участвовала и были заявления, которые были услышаны в Российской Федерации о том, что «примите Армению в НАТО и мы выйдем из ОДКБ». И в сегодняшней ситуации у России очень непростая позиция. С одной стороны, Российская Федерация должна остаться посредником. Как только она займет чью-либо сторону, Армении или Азербайджана, она свою миссию миротворца уже не сможет выполнять.

Турция очень бы хотела, чтобы так и произошло. Тогда получится, что Армения будет с Российской Федерацией при президенте, который не хочет быть с Российской Федерацией и ищет всякие поводы, чтобы не дружить с Российской Федерацией, при малейшей возможности он будет выводить Армению из поля России.

Валентин Филиппов: У меня есть идея, мы должны помогать Нагорному Карабаху

Олег Царев: Вот. Тогда Россия была бы один из переговорщиков, Турция – региональный лидер на стороне Азербайджана, не скрывая своей позиции, и у России совершенно другая переговорная позиция. Что касается помогать Нагорному Карабаху, то надо понимать, что Нагорных Карабах не признан даже самой Арменией.

Валентин Филиппов: Смотрите, интересно получается. Значит, отдать кусочек азербайджанской территории они не хотели. Но сами признать свой Нагорный Карабах они тоже не могли.

Олег Царев: Ну, это такая позиция, скажем так армянско-израильская…

Валентин Филиппов: Да, да, я знаю – «берегите евреев, добьют евреев, за армян возьмутся»…

Олег Царев: Поэтому для Российской Федерации ситуация очень сложная. Что могла Российская Федерация – это негласно помогать Армении. И, скорее всего, такая помощь проходила. Армяне, конечно же, в большинстве своем любят Россию и выступают за дружбу с Россией. Но не надо забывать о том, что в Армении самое большое посольство США на всем пост-советском пространстве.

Валентин Филиппов: Даже Украина отдыхает

Олег Царев: В маленькой, маленькой Армении гигантское посольство Соединенных Штатов, которое естественно проводит свою работу и по Армении и по всему Кавказу.

Валентин Филиппов: Если отвести под посольство США всю территорию Армении, то её никто бомбить не решится, потому что это будет территория США.

Олег Царев: Глядя на события, которые происходят сейчас в Армении, на военные действия, о чём хочется сейчас сказать? О том, что, к сожалению, Армения копирует сейчас структуру вооруженных сил Российской Федерации и не готова к этой войне. Совсем не готова. Воевать без дронов, ударных беспилотных аппаратов, невозможно.

Все потери сейчас армянские, крупные потери, связаны с тем, что Азербайджан взял турецкие дроны и перемалывает оборону Армении. Был не секрет, что Азербайджан рано или поздно нападет. Больше того, о том, что он нападет скоро – писали все, ожидали этого нападения. Да уже за все это время надо было, во-первых, что-то сделать с дронами, во-вторых, если уже нет дронов, надо было, хотя бы забетонироваться в этих горах.

Что мы сейчас видим? Мы видим на роликах как летят эти дроны и расстреливают сверху танки, которые вообще никак не спрятаны. Сверху что хотят то и делают. Представьте себе, что были бы дроны сейчас у Армении.

Валентин Филиппов: А у России дронов нету, я так понимаю? Россия этим не занимается?

Олег Царев: Не занимается. И вот существует опасность, что Россия, как обычно, будет готовиться к прошлой войне. Оттачивать кавалерийские атаки, когда весь мир уже строил танки.

Валентин Филиппов: Подождите, мы парад на Красной Площади снимаем чем? Дронами! Во, как снимаем! прямо в пушку танка можно …

Олег Царев: Маленькими…

Валентин Филиппов: Ну, маленькие, нам большие и не надо.

Олег Царев: Вот,парадов можно и чуть уменьшить количество, а дроны нужно развивать, потому что управляемая техника – это для войн будущего. Больше того – сегодняшнего. Представляете, если бы такая техника была бы у Армении?

У азербайджанцев нет средств ПВО на территории захваченных тех районов, куда они сейчас вошли в Нагорный Карабах. Да просто бы – что хотели то и делали бы армяне, летали ли бы и расстреливали что хотели. Но у них этого нет. Есть в Иране, есть в Турции, есть в Соединенных Штатах, но нет у Российской Федерации.

Неужели такая большая и сильная страна, способная создавать такие ракеты, спутники, всё остальное, танки новейшие, не способна создавать беспилотные летательные аппараты? Сейчас очень многие ругают российский МИД и российскую власть за то, что ничего не делают. Но тем не менее вряд ли найдется хоть один стоящий аналитик, который скажет, что должна делать Российская Федерация в сегодняшней ситуации.

Самое правильное – это наблюдать за этими событиями, ждать пока кто-то допустит ошибку. Здесь такая ситуация, что чтобы сейчас ни сделала Российская Федерация, любой шаг будет ухудшать позицию.

Валентин Филиппов: А вот вы не считаете, что Армении грозит уничтожение? Быстрое? Что времени нету?

Олег Царев: То, что мы сейчас наблюдаем, показывает, что быстро события развиваться не будут. Да, Арменией допущено колоссальное количество ошибок. Да, Турция нацелена на то, чтобы война продолжалась. Да, ресурсы Азербайджана на порядок больше, чем ресурсы Армении. И при том, что будет размениваться один армянин на одного азербайджанца, один танк оттуда на один танк оттуда, такая ситуация не выгодна для Армении, она невыгодна, потому что ресурсов у Армении мало, но при этом все мы видим, что блицкрига не будет.

Валентин Филиппов: На этой оптимистической ноте, что блицкрига не будет, я хочу вас поблагодарить… хотя прошлый раз, сто лет назад мы Эрзурум таки потеряли, но ладно.

Спасибо за политинформацию, потому что мы на самом деле постепенно стали забывать, что существуют какие-то ещё республики, кроме Российской Федерации или Тувы. Новое поколение тем более не знает, где эта Армения и Азербайджан и в чем проблема. Пожелаем нашим единоверцам, все-таки, выжить и победить, жалко их.

Олег Царев: Жалко всех – и армян, и азербайджанцев. Так уж получилось, я недавно был в Армении, меня там очень хорошо встречали, у меня гораздо больше друзей со стороны Армении, но я понимаю что и там, и там гибнут люди и ситуация плохая. И хороших вариантов развития нет. Все варианты плохие.