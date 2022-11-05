Украина готовит флот дронов для новых атак на Севастополь, пока зерно идёт из Одессы

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Новости Украины

Украина намерена запустить сбор пожертвований (фандрайзинг – предполагает поступления от частных лиц и компаний) для создания флота беспилотных морских аппаратов, которыми накануне была осуществлена атака российских кораблей в Севастополе.

Об этом заявил Владимир Зеленский в вечернем обращении в субботу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На следующей неделе запустим еще одно фандрейзинговое направление – будем аккумулировать средства для флота морских дронов. Думаю, абсолютно каждый понимает, что это и для чего это, и уверен, что миллионы людей поддержат и такое направление в нашей обороне. Как это работает – все уже видели. И это только для защиты нашей, нашей морской акватории, на чужое мы не претендуем», – сказал Зеленский, очевидно, подразумевая под «своим» и территорию российского Крыма, на который Киев по-прежнему выдвигает претензии.

Зеленский похвалился, что ранее по аналогичной схеме было собрано 220 млн долларов на дроны, вертолеты, машины для разминирования для ВСУ и т.п. Среди жертвователей он назвал футболиста Андрея Шевченко, боксера Александра Усика, группу Imagine Dragons, певицу Барбра Стрейзанд и т.д.

Зеленский призвал не обращать внимания на протесты России как и в случае с зерновой сделкой, которую Москва не смогла заблокировать после атаки на Севастополь.

«По итогам семи дней с портов Одессы, Черноморск и Южный вышли 28 судов, которые перевозят более 800 тысяч тонн агропродукции… Именно на примере экспортной зерновой инициативы мы показали, что мир способен гарантировать стабильность, несмотря на любые угрозы, которые создает Россия. Мир не поддался на российский шантаж, ключевые субъекты действовали решительно, и как результат – обострения продовольственного кризиса удалось избежать. Это один из наиболее весомых международных результатов всей осени», – разглагольствовал Зеленский.