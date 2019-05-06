Украина готовит к отправке на Донбасс новые военные силы

06.05.2019, Луганск, Александр Гусар

Украинский военный контингент в зоне «ООС» в ближайшее время планируют пополнить новобранцами весеннего призыва и выпускниками украинских вузов.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на громкие заявления командующего «ООС» генерал-лейтенанта Сергея Наева о мощи и величии украинской армии, укомплектованность личным составом соединений и воинских частей, находящихся в зоне «ООС», не превышает 60%», – сообщил Иван Филипоненко.

При этом он отметил, что нехватка человеческих ресурсов не обошла стороной и элитные подразделения ВСУ.

«По имеющейся информации от осведомленного источника в штабе 25-й воздушно-десантной бригады, укомплектованность бригады личным составом составляет 60%, некомплект офицеров составляет – 15%, военнослужащими по контракту – 25%. В целях доукомплектования бригады вышестоящим командованием отданы указания по замещению вакантных должностей за счет выпускников ВУЗов и новобранцев, поступающих на военную службу в рамках весеннего призыва, начатого на Украине 1 апреля», – добавил пресс-офицер НМ ЛНР.