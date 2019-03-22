Украина готовит кровавую провокацию против представителей ОБСЕ

22.03.2019, Донецк, Александр Гусар

С целью введения военного положения и срыва президентских выборов на Украине, действующий президент Пётр Порошенко может пойти на организацию кровавой провокации против сотрудников ОБСЕ.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, накануне президентских выборов, Порошенко, имея низкий рейтинг доверия среди населения, о чем свидетельствуют его предвыборные турне по областям Украины, всерьёз рассматривает вопрос о введении военного положения в отдельных регионах Украины. Чтобы осуществить задуманное, Администрации президента крайне необходима резонансная вооруженная провокация на международном уровне для оправдания своего решения на ввод военного положения.

«По имеющейся разведывательной информации, силам специальных операций поставлена задача спланировать провокацию в отношении сотрудников ОБСЕ на подконтрольной Киеву территории. Так как о своих маршрутах патрулирования штаб Миссии ежедневно информирует украинскую сторону, осуществить задуманное не составляет труда, заложив радиоуправляемый фугас на пути следования патруля ОБСЕ», – рассказал Эдуард Басурин.

Он предположил, что осуществив задуманное, Порошенко получит не только основание и одобрение мирового сообщества на введение военного положения, но и приблизит рассмотрение вопроса о вводе миротворческого контингента ООН в Донбасс.

Также Басурин не исключил вариант с приостановлением работы Миссии ОБСЕ в Украине, в связи с угрозой жизни своих сотрудников.

«В этом случае, руки украинского военного командования будут развязаны, и ни что не будет им препятствовать активизировать боевые действия вплоть до наступательных», – предположил официальный представитель НМ ДНР.