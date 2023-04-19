Украина готовит масштабный теракт на территории РФ – Стешин

Владимир Гладков .  
19.04.2023 21:27
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Терроризм, Украина


Поскольку единственной надеждой киевского режима являются беспорядки и политическая нестабильность внутри России, в ходе готовящегося наступления Украина попытается организовать масштабный теракт на территории РФ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку единственной надеждой киевского режима являются беспорядки и политическая нестабильность внутри России, в ходе...

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«ВСУ должны отчебучить что-то такое, чтобы Россию затрясло. У них единственное спасение – лишить нас внутренней стабильности, посеять внутреннюю смуту.

Дуэлировать с нами на фронтах, особенно когда у нас выстроена линия обороны, не могут, то есть – должны что-нибудь отчебучить», – отметил Стешин.

По его мнению, Украина попытается устроить кровавую провокацию на территории РФ.

«То, что сейчас демонстрирует Украина – это боевой гопак. Это родившееся из народного танца совершенно глумливое, выносящее мозг, единоборство, в котором нет физического контакта. Просто парубок демонстрирует, что он может.

И Украине нужно продемонстрировать, что она, например, может зайти вглубь территории РФ, и вести себя там как хочет – убивать людей, воевать, и так далее. И её в этих действиях всячески поддерживает «мировое сообщество».

Так что, думаю, надо готовиться именно к такому развитию событий», – добавил военкор.

Стешин отметил, что укробандеровцы любят устраивать теракты по большим праздникам.

«Они подгадывают [теракты] к дням летнего и зимнего солнцестояния, к церковным большим праздникам. Я уверен, что на День Победы и первое мая что-то случится», – подытожил он.

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