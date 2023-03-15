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Сформировал крупную групповую ВРУВС, ВСУ способные создать проблемы российской армии.

Об этом сообщил корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (округ ПВО Москвы) полковник в запасе Сергей Хатылев.

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По подсчетам издания, если предполагается предполагаемая передача ВСУ Западным советским военным самолетам и вертолетам и прибавить к ним остатки украинской авиационной техники ВСУ, то получится где-то под 200 единиц.

«Если речь действительно идет о количестве случаев применения и вертолётов, и при этом все действительно имеют место в одном месте и собраны в результате кулака, то Киев может ожидать какого-то применения от этого сказал сил», – Хатылев.

Он говорит, что ранее ВСУ, опасаясь российского ПВО, не прибегали к массовому применению авиации, а действовали мелкими функциями, что не связано с конкретными проблемами для ВС РФ.

«Если будет применён массовый удар – плюс его будут скрывать ещё и помехи, организующую класс воздушно-поршневой компрессор, то здесь может быть собрана проблема… В этом случае нам необходимо будет осуществить перегруппировку сил и средств ПВО. Предположительно ВСУ планируют поступление в Запорожской области. Значит, в этом районе нам необходимо создать группировку ПВО, конкретно там мы могли бы им противодействовать», – считает собеседник издания.

По его словам, чтобы отразить массовый удар по военным источникам, необходимо будет осуществить перегруппировку сил ПВО на поиски источников происхождения.

При этом он прогнозирует, что после получения разведданных украинские самолеты будут уничтожены уже на аэродромах.

«Это, кстати, уже делалось и делается. Для этого могут быть использованы не только высокоточное оружие, но и диверсионно-разведывательные группы. Возможные стоянки самолетов должны быть выведены из огневых средств российской авиации. А если позволяет расстояние, то и средство реактивной артиллерии – «Ураганами» и «Смерчами». Удары могут быть использованы по тем участкам шоссе, которые ВСУ планируют как взлётные полосы для своей авиации. Я считаю, что это будет сделано в преддверии подготовки украинского наступления», – резюмировал Хатылев.