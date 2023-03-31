Украина готовит массовый налет дронов на Россию

Вадим Москаленко.  
31.03.2023 17:30
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Различные дроны ВСУ, единично пересекающие границу РФ и проникающие вглубь российской территории, имеют своей целью не столько прощупывание систем ПВО, сколько проверку непосредственно самих БПЛА для будущих массовых использований.

Об этом в эфире киевского «Радио НВ» заявил представленный как специалист в беспилотной авиации волонтёр Павел Кащук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Различные дроны ВСУ, единично пересекающие границу РФ и проникающие вглубь российской территории, имеют своей...

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«Москва не так далеко от нас, эта дистанция не является технически проблемной, чтобы не долетать. Интересно то, что уже туда долетают более простые самолёты. Сначала мы видели в СМИ, что это были «Стрижи» – это штука, от которой можно такого ожидать, там запас хода побольше, потом что-то среднее, а сейчас, как мы видим, пинолёт почти долетел до Москвы.

Этот факт уже интересен не в том, что просто самолёт, а в том, что самолёт халтурного производства и достаточно дешёвый, если рассматривать фотографии. Это свидетельствует о том, что проблемы в этом нет, и скоро таких самолётов может долетать больше и больше», – сказал Кащук.

На вопрос, является ли это прощупыванием ПВО, эксперт ответил, что дело в другом.

«Если оценивать ситуацию, так называемая Россия здоровенная, и ПВО никоим образом не хватит, чтобы перекрывать всю территорию. Когда речь идёт о самолётах-камикадзе, то это просто пересечение границы и зоны активного действия ПВО, перелететь эту опасную зону.

А вторая проблема – это цели особо важные, которые могут быть прикрыты конкретной ПВО. А если говорить о территории России в целом, откуда его там столько возьмётся? То есть сейчас это не столько прощупывание ПВО, сколько прощупывание продуктов, средств, самолётов», – объяснил Кащук

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