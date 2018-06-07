07.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Украина готовит наступление на трех направлениях

Украина готовится к эскалации конфликта в Донбассе и развертывает войска для предстоящего наступления.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил глава ДНР Александр Захарченко.

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«Усиливаются обстрелы, фиксируем увеличение подразделений артиллерии и танковых подразделений. Идет развертывание полевых госпиталей. Вероятно, это будет несколько провокаций на трех направлениях: Светлодарская дуга, район Авдеевки и Докучаевска. Мы готовы не просто отразить, но и напомнить про Иловайский и Дебальцевский котлы. Населения и подразделения вооруженных сил уже просто хотят этот вопрос закрыть», – сказал Захарченко.

При этом он отметил, что ДНР пока соблюдает Минские договоренности, и тяжелая техника еще не выведена на линию соприкосновения.

«У нас хорошо работает разведка. О начале украинской операции мы узнаем за несколько часов. И поскольку у нас территория, к сожалению, не такая большая, как хотелось бы, мы состоянии перебросить технику в течение двух-трех часов», – сказал Захарченко.

Он не исключил также активизации диверсионной деятельности со стороны Украины.

«Структуры госбезопасности, контрразведки и МВД приведены в полную боевую готовность. К неприятностям, которые нам могут преподнести, мы готовы», – сказал Захарченко.