Политнавигатор - Новости России и Украины
07.06.2018, Москва, Елена Острякова
  677 просмотров
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Украина готовит наступление на трех направлениях


Украина готовится к эскалации конфликта в Донбассе и развертывает войска для предстоящего наступления.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил глава ДНР Александр Захарченко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Усиливаются обстрелы, фиксируем увеличение подразделений артиллерии и танковых подразделений. Идет развертывание полевых госпиталей. Вероятно, это будет несколько провокаций на трех направлениях: Светлодарская дуга, район Авдеевки и Докучаевска. Мы готовы не просто отразить, но и напомнить про Иловайский и Дебальцевский котлы. Населения и подразделения вооруженных сил уже просто хотят этот вопрос закрыть», – сказал Захарченко.

При этом он отметил, что ДНР пока соблюдает Минские договоренности, и тяжелая техника еще не выведена на линию соприкосновения.

«У нас хорошо работает разведка. О начале украинской операции мы узнаем за несколько часов. И поскольку у нас территория, к сожалению, не такая большая, как хотелось бы, мы состоянии перебросить технику в течение двух-трех часов», – сказал Захарченко.

Он не исключил также активизации диверсионной деятельности со стороны Украины.

«Структуры госбезопасности, контрразведки и МВД приведены в полную боевую готовность. К неприятностям, которые нам могут преподнести, мы готовы», – сказал Захарченко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть