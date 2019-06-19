Украина готовит новую газовую аферу века

19.06.2019, Москва, Максим Карпенко

Верхушка «Нафтогаза» пытается провернуть новую аферу, прикрывшись переговорами с Россией о необходимости заключения нового газового контракта на транзит.

Об этом в своем блоге пишет украинский эксперт энергетического рынка Юрий Корольчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Корольчук комментирует инициативу коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, который накануне предложил вместо нового транзитного контракта заключить договор на своп газа.

Суть этой схемы в том, что «Нафтогаз» покупает предназначенные для поставки в Европу объемы газа на восточной границе Украины и продает обратно на западной границе дороже. Маржа сделок служит аналогом платы за транзит.

Однако, как поясняет Корольчук, топ-менеджеры «Нафтогаза» имеют корыстный интерес, а потому и лоббируют новую своп-схему.

Если новый формат контракта будет заключен в виде своп-схемы, это существенно осложнит оформление транзита 60 или 90 млрд кубометров газа, на прокачку которых рассчитывает Киев, рассказывает эксперт.

Впрочем, уточняет он, своп-схема позволяет крупно заработать различным фирмам-посредникам, близким к руководству «Нафтогаза».

«Только по скромным расчетам участников подобных небольших своп-операций на рынке газа и нефти, плата может составлять от 7 до 10%. То есть, «Нафтогаз» в очередной раз «подарит» близким организациям 300 млн. долларов. Плюс формирование страхового резерва потянет также на сумму как минимум 15% от стоимости ресурса – это еще 450 млн. долларов. Суммарно «затраты» от так называемой выгодной своп-схемы составят 750 млн. долларов. «Хорошее» предложение руководителей «Нафтогаза». Недаром они придумали схему премий на 40 млн. долларов за так называемую победу в суде Стокгольма», – возмущается Корольчук.

«Кто и как будет зарабатывать на таком механизме – это вопрос для правоохранительных органов уже при новом президенте Зеленскому. Ведь за последние пять лет работы «Нафтогаза» антикоррупционных органов наплодилось как грибов после дождя, а коррупция в нефтегазовой сфере цветет и пахнет.

Даже если «своп» и используются для товарных позиций, которой является газ, то своп-операции являются более выгодными для замещения товаров в одном регионов без существенных затрат на логистику или доставку такого товара. Случай транзита российского газа через Украину – откровенно не такой случай.

Затягивание «Нафтогазом» переговорного процесса или, точнее, его фактическое игнорирование, с ЕС и Россией, – всегда имело для руководителей «Нафтогаза» свою цель. И сейчас эта цель проявляется в виде подобных «конструктивных предложений» в виде своп-операций», – заключил украинский эксперт.