31.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Украина готовит новый супер-фейк, чтобы перебить скандал с Бабченко

Западные журналисты и эксперты в шоке от того, что «убийство» беглого российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой СБУ.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Владимир Корнилов.

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«Я читаю комментарии западных журналистов, которые сутки оплакивали Бабченко, обвиняя Россию. И вот они в шоке. Московский корреспондент «Дейли Телеграф» пишет: теперь нет доверия ни Украине, ни Бабченко. Корреспондент «Гардиан»: отныне я не буду верить сообщениям Украины по Донбассу. Они признаются в том, что до этого они верили и тиражировали фейки», – сказал Корнилов.

Он полагает, что вслед за осуждением ситуации с Бабченко со стороны официального офиса ОБСЕ, последуют заявления других международных структур. Украина, считает эксперт, может отреагировать на скандал запуском нового фейка.

«Украина выглядит глупо. СБУ в таких случаях обычно придумывает новый фейк. Когда их ловят на лжи, они придумывают какой-то новый скандал. Я очень боюсь, что сейчас, чтобы отвлечь общемировое внимание от этой лжи, будет новое обострение и новый более грандиозный фейк, чтобы переключить внимание», – не исключает политолог.