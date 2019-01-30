Украина готовит окончательный разгром филиалов российских банков

30.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Верховный суд Украины подтвердил решение о возможности ареста активов филиалов российских банков, чтобы компенсировать убытки украинских компаний от «потерь в Крыму».

Соответствующая информация обнародована на портале «Судебная власть Украины», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Решение ссылается на вердикт Арбитражного суда в Гааге, который признал, что имущество украинских компаний в Крыму было отчуждено незаконно. Полный текст решения суда будет опубликован 1 февраля.

В июле 2018 года 18 юридических и одно физическое лицо Украины обратилось в украинский суд с требованием ареста акций «дочек» Сбербанка и ВТБ на Украине.

Как известно, в Крыму в 2014 году были национализировано имущество некоторых украинских олигархов, принимавших участие в подавлении Русской весны. Среди них оказались заводы Петра Порошенко, гостиницы и заправки Игоря Коломойского и т.п.

Следует также напомнить, что ни ВТБ, ни Сбербанк, ни другие крупные российские финучреждения, чьи «дочки» работали на Украине и, фактически, поддерживали националистический режим, до сих пор отказывались открывать свои представительства в российском Крыма из-за опасения попасть под санкции Запада.