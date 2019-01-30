//exit;
30.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Россия, Украина, Экономика
Просмотров:

Украина готовит окончательный разгром филиалов российских банков

Верховный суд Украины подтвердил решение о возможности ареста активов филиалов российских банков, чтобы компенсировать убытки украинских компаний от «потерь в Крыму».

Соответствующая информация обнародована на портале «Судебная власть Украины», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Решение ссылается на вердикт Арбитражного суда в Гааге, который признал, что имущество украинских компаний в Крыму было отчуждено незаконно. Полный текст решения суда будет опубликован 1 февраля.

В июле 2018 года 18 юридических и одно физическое лицо Украины обратилось в украинский суд с требованием ареста акций «дочек» Сбербанка и ВТБ на Украине.

Как известно, в Крыму в 2014 году были национализировано имущество некоторых украинских олигархов, принимавших участие в подавлении Русской весны. Среди них оказались заводы Петра Порошенко, гостиницы и заправки Игоря Коломойского и т.п.

Следует также напомнить, что ни ВТБ, ни Сбербанк, ни другие крупные российские финучреждения, чьи «дочки» работали на Украине и, фактически, поддерживали националистический режим, до сих пор отказывались открывать свои представительства в российском Крыма из-за опасения попасть под санкции Запада.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть