Украина готовит операцию «Буря» против республик Донбасса – военный эксперт

16.01.2022  00:29 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Украина
Новости Украины

Информационный шум со стороны Украины о том, что Россия якобы готовит военные провокации против Киева, на деле означает то, что ВСУ разрабатывают план полномасштабной карательной операции на Донбассе.

Об этом в эфире YouTube-канала «Звезда live» заявил эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Информационный шум со стороны Украины о том, что Россия якобы готовит военные провокации против...

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«Разговоры о провокации больше напоминает то, что они сами готовят какую-то историю на Донбассе, чтобы потом, вне зависимости от того, как будет реагировать Россия, обвинить Россию в этой эскалации. В частности это может быть попытка нападения на ДНР, потому что у Украины там развёрнуты войска, есть поддержка НАТО.

А Россию надо заранее заклеймить, чтобы снизить её возможности по поддержке народных республик, осуществляя наступление в рамках операции «Олуjа»[«Буря»] (карательная операция Хорватии по уничтожению непризнанной Республики Сербская Краина в 1995 году – ред.) с целью захвата части территории ДНР и ЛНР.

В то же время вести пропагандистскую компанию против России, чтобы замедлить решение российского руководства или даже вынудить отказаться от поддержки ДНР, ЛНР, как в своё время вынудили сербов отказаться от поддержки Сербской Краины», – предположил Рожин.

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