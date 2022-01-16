Украина готовит операцию «Буря» против республик Донбасса – военный эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Информационный шум со стороны Украины о том, что Россия якобы готовит военные провокации против Киева, на деле означает то, что ВСУ разрабатывают план полномасштабной карательной операции на Донбассе.

Об этом в эфире YouTube-канала «Звезда live» заявил эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Разговоры о провокации больше напоминает то, что они сами готовят какую-то историю на Донбассе, чтобы потом, вне зависимости от того, как будет реагировать Россия, обвинить Россию в этой эскалации. В частности это может быть попытка нападения на ДНР, потому что у Украины там развёрнуты войска, есть поддержка НАТО. А Россию надо заранее заклеймить, чтобы снизить её возможности по поддержке народных республик, осуществляя наступление в рамках операции «Олуjа»[«Буря»] (карательная операция Хорватии по уничтожению непризнанной Республики Сербская Краина в 1995 году – ред.) с целью захвата части территории ДНР и ЛНР. В то же время вести пропагандистскую компанию против России, чтобы замедлить решение российского руководства или даже вынудить отказаться от поддержки ДНР, ЛНР, как в своё время вынудили сербов отказаться от поддержки Сербской Краины», – предположил Рожин.