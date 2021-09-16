Украина готовит отказ от российской и белорусской электроэнергии

16.09.2021 09:37 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина готовится полностью отказаться от закупок электроэнергии у России и Белоруссии.

Об этом в эфире радио «НВ» заявила бывшая замминистра иностранных дел Украины, советник министра энергетики страны Лана Зеркаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Зеркаль, также Украина привлекла западных аналитиков, чтобы те просчитали ей риски, которые возникнут после окончания контракта на поставку газа из России.

«Сейчас мы обговариваем возможность привлечения европейского научного центра, который занимается рассмотрением вопросов именно безопасности и поставок к анализу и моделирования ситуации, что может случиться и как лучше избежать кризиса, и что для того, если кризис возникнет, его очень быстро решить. Мы моделируем ситуацию на короткий срок – это этой зимой, также у нас есть задание сделать моделирование в случае запуска «Северного потока-2», как будет развиваться ситуация, и что возможно сделать не только с Украиной, но и в Центральной и Восточной Европе с поставкой газа и обеспечением безопасности. А также на длительную перспективу, после завершения контракта в 24-м году», – сообщила чиновница.

«Это начало работы и оно сфокусировано на вопросах газа, но мы планируем также расширить сферу сотрудничества на другие отрасли, включая электричество. Этой зимой мы должны пройти тесовый режим по отключения от российской электрики и Белоруссии для того, чтобы показать европейцам, что мы готовы к переходу и синхронизации с их энергетической системой», – заявила Зеркаль.