Украина готовит пилотов беспилотников для использования их в Донбассе

18.12.2018, Донецк, Александр Гусар

В районе боевых действий на Донбассе украинское командование проводит сборы операторов беспилотных летательных аппаратов.

Такую информацию сегодня во время брифинга озвучил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По имеющейся у разведки Республики информации, с 20 по 21 декабря, в районе Дзержинска инструкторами из 190-го учебного центра Житомирской области запланировано проведение сборов с операторами беспилотных летательных аппаратов.

«К занятиям будут привлечены две группы: расчеты БЛА «Лелека-100», ведущих разведку, и расчеты ударных БЛА, ведущих террористические обстрелы», – сообщил Даниил Безсонов.

Он не исключил, что из-за близости места проведения сборов к линии разграничения, территория Республики будет использована украинскими военными в качестве полигона.

«Подразделения ПВО ДНР готовы к такому развитию ситуации, а также готовы существенно сократить группировку беспилотников украинских войск», – отметил в заключение представитель оборонного ведомства Республики.