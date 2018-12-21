Украина готовит реалити-шоу про Керченский пролив

21.12.2018, Киев

Следующую свою провокацию Керченском проливе украинские ВМС должны транслировать в прямом эфире.

Об этом в эфире радио «Крым. Реалии» (проект “Радио Свобода) заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

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«Если делать такой поход, то надо на аудио и видео транслировать выход этих кораблей, используя спутники и технические возможности наших союзников. Все запросы береговым структурам в районе Керчи. И таким образом либо пройти, либо, если они останавливают, показать истинное лицо россиян», – сказал Романенко.

Он убежден, что украинские плавсредства должны продолжать попытки прорваться через Керченский пролив для того, чтобы «до апреля следующего года сформировать военно-морскую базу по обеспечению безопасности Азовского моря».

Переброска плавсредств по суше, по его словам обходится дорого и приводит к повреждениям и занимает длительное время.

«Есть вопрос военно-политический. Мы должны использовать Азовское море и Керченский пролив по условиям договора. Это вопрос принципиальный для политики и экономики», – полагает Романенко.