Украина готовит России масштабное “западло” в Евросуде

17.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Базируюшийся в Страсбурге Евросуд по правам человека (ЕСПЧ) отложил рассмотрение некоторых индивидуальных исков, поданных украинцами против России, связав их с ожиданием решения Большой палаты по соответствующему межправительственному делу «Украина против России», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в ЕСПЧ.

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«Европейский суд по правам человека утвердил сегодня план дальнейшего рассмотрения исков от тысяч человек, которые выдвигают жалобы против Украины или России или против обеих стран, связанные с конфликтом на востоке Украины», – заявили в ЕСПЧ.

Ключевой вопрос, который должен быть определен по этим представлениям, является ли Украина или Россия подсудными в части жалоб в соответствии с Европейской конвенции прав человека.

Сейчас Суд ждет решения по этому вопросу относительно соответствующего межгосударственного дела «Украина против России» (№ 8090/16).

Поэтому, решили в ЕСПЧ, с целью экономии времени некоторые индивидуальные дела будут рассматриваться на основании позиций правительств параллельно с межправительственным делом.

Как напоминается, сейчас в ЕСПЧ подано более 4 тысяч исков, касающихся событий в Крыму и военных действий на востоке Украины.