Украина готовит скрытую атаку на опоры Крымского моста – эксперт

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Украина готовит очередную атаку на Крымский мост. В этот раз могут быть использованы не надводные, а полностью погруженные в воду – именно подводные беспилотники, которыми ВСУ хотят повредить или разрушить опоры транспортного перехода.

Об этом в эфире интернет-канала партии «Справедливая Россия – за правду» заявил военный эксперт Юрий Кнутов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кнутова, Украина уже закупила безэкипажные подводные средства поражения у Великобритании и ФРГ.

«Они реально готовят, они закупили беспилотники у Великобритании, Германии. Беспилотные подводные беспилотники, я подчеркиваю, – не надводные, а подводные, которые должны разрушить опоры Крымского моста. Именно поэтому нам необходимо срочно делать металлические сети, заграждения, которые не должны позволить этим беспилотникам подойти к опорам. Ну, и плюс, дежурство соответствующего класса кораблей, которые могут осуществлять борьбу с подводными аппаратами. Это задача номер один», – заключил Кнутов.