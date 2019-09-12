12.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украина готовит собственную дорожную карту по Донбассу, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил киевский телеграм-канал “Легитимный”.

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По сведениям источников “Легитимного”, эту “дорожную карту” сначала должны были лоббировать американцы, но Зеленский решил действовать без посредников и лично согласовать её с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как уточняет “Легитимный”, планируется “миниапгрейд” Минских соглашений.

Напомним, сегодня на встрече с финским президентом Зеленский заявил, что в ближайшее время рассчитывает обсудить с Путиным сроки проведения саммита в «Нормандском формате». По словам Зеленского, власть разрабатывает дорожную карту по выполнению Минских договоренностей с чёткими сроками.