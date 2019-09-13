Киев готовит списки на второй этап обмена

13.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина готовит списки ко второму этапу обмена удерживаемыми лицами для согласования в минском процессе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе 16-й ежегодной встречи так называемой Ялтинской европейской стратегии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы говорим о другом этапе. После наших политзаключённых, наших ребят и наших моряков, откровенно скажу, сейчас мы готовим другие списки и ждём следующего этапа обмена. Об этом мы тоже будем договариваться и в Минске, и в нормандском процессе», – заявил Зеленский.

«Что касается разведения войск, тоже очень чувствительная тема. Мы развели войска в Станице Луганской, там нет стрельбы, там мы начали строить мост. Следующий этап – у нас разведение в Петровском и Золотом. Думаю, мы придём к решению этого вопроса в ближайшие недели. И ждём встречи в Нормандском формате лидеров четырёх стран.

Обращаемся к нашим западным партнёрам и очень ждём этой встречи до конца сентября. Думаю, она состоится, тянуть некуда, потому что каждый день гибнут наши хлопцы», – добавил украинский президент.