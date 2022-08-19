Украина готовит удар по хранилищу с отработанными твэлами на ЗАЭС – Желтоножко

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Новости Украины

Постоянные обстрелы Запорожской АЭС украинскими формированиями ставят целью вызвать локальное радиационное загрязнение.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», специалист в области химической и радиационной безопасности Олег Желтоножко, отметивший, что на Украине и тем более в западных странах есть специалисты, которые знают, как воздействовать на АЭС, чтобы вызвать аварию.

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«Сейчас они испытывают несколько способов технологического воздействия. На АЭС, как и на любом большом и сложном технологическом объекте, есть уязвимые места. Это и система электропитания, которая поддерживает ее жизнедеятельность, и другие технологические объекты. Постоянные обстрелы АЭС — это проверка сил и возможностей», – сказал Желтоножко «Известиям».

Он говорит, что воздействовать на саму АЭС слишком рискованно, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям, а потому украинским формированиям проще нанести удар по открытому хранилищу с отработанными тепловыделяющими элементами (твэлами).

«Это небольшая площадка. Попадание в такой контейнер артиллерийских снарядов обеспечит локальное загрязнение — оно не затронет большой территории», – сказал специалист.

По его мнению, далее ядерный инцидент будут раскручивать СМИ и политики.

«В этом им помогут украинские подразделения РХБЗ, которые разбросают некие радиоактивные источники в нужных местах. Радиационный фон окажется повышенным, что даст старт медийной кампании о том, как русские устроили и скрывают аварию на станции. Западные страны поддержат Украину — в подготовке операции, скорее всего, участвуют их кураторы», – прогнозирует Желтоножко.