Украина готовит удары по российским ТЭЦ – генерал ФСБ

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Украина будет пытаться наносить удары по элементам российской энергетики, однако действительно серьёзного ущерба доставить не сможет.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались, будет ли Украина бить по российским объектам ТЭЦ.

«Я не думаю, что это реально в тех объёмах, чтобы оставить Россию без тепла. Россия – это не только пограничные территории нашей страны. Они могут подпортить жизнь жителям Черноземья, Кубани и Крыма. И они будут пытаться это сделать. Они и наносят удары по «канонической» территории России. Артиллерия работает по Белгородской области, в Курск ежедневно прилетает, работают ДРГ», – сказал Михайлов.

Генерал подчеркнул, что удары по Крыму должны восприниматься Россией ровно так же, как и по любому другому району.

«А Крым, это не территория РФ? Для них – нет, а для нас – да, и давайте уже точку поставим в этом разговоре. Правильно Путин сказал, Крым вообще не должен обсуждаться. Мы ещё можем поспорить там насчёт Херсонщины, потому что не до конца отвоёвана территория, и ещё не совсем понятно, о чём идёт речь. А вот за Крым вообще разговора быть не должно», – подытожил он.