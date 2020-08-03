03.08.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Беспорядки, Медицина, Политика, Украина
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Украина готовится к бунту психбольных


Украина находится в преддверии массовых протестов и гражданского противостояния, по сравнению с которыми происходящее сегодня в США покажется детской игрушкой.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил экономист Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соскин подчеркнул, что ситуацию в стране усугубляет большое количество психбольных.

«Официально на учете стоит, я так думаю, до двух миллионов официальных есть с психическими расстройствами. А еще у скольких миллионов людей фобии всякие, плюс 500 тысяч ветеранов минимум сейчас, этой восточной войны… И вот эти вещи, которые происходят – то минирование, то еще что-то, то эти типа захваты, это будет все нарастать на фоне ухудшения ситуации в Украине и в мире в целом…

Вот это, «черные должны слышать, что их жизни важны в США» по сравнению с тем, что будет в Украине – колиивщина и гайдаматчина, так эти черные восстания в США будут просто не то что даже цветочки, а какие-то детские игрушки в песочнице, по сравнению с тем, что может случиться в Украине. Поэтому то, что мы видим, – это предвестники бури», – заявил Соскин.

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