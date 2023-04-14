Украина готовится к негативному сценарию и просит НАТО подключиться к прямому участию в войне

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НАТО должен будет подключиться к конфликту с Россией в случае, если у Украины дела пойдут по негативному сценарию.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Данилова, в противном случае Россия будет атаковать постсоветские страны, ставшие членами НАТО.

«Это наша общая задача – ликвидировать угрозу, которую сейчас представляет четвертый рейх. Потому что это не только наша проблема – это проблема стран НАТО, которые стоят на нашей границе совместно с нами. это поляки, это страны Балтии, и они осознают, американцы, что, не дай бог, если у нас будет сложная ситуация, то тогда должны включаться страны НАТО», – сказал чиновник.

«Потому что Путин не собирается останавливаться – он в декабре 21-го года сделал четкое заявление на свои претензии. В этих претензиях страны, которые раньше были под советским влиянием, так называемые страны СЭВ, он четко обозначил, что границы НАТО должны отодвинуться до 97-го года. Потому ничего нового у нас тут не происходит», – заявил Данилов.