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17.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Россия, Сюжет дня, Украина
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Украина готовится к обороне острова в Черном море

Россия может попытаться захватить остров Змеиный в Черном море, недалеко от которого находятся месторождения нефтегазового шельфа. Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил замначальника научно-исследовательского управления, офицер генштаба ВСУ Виктор Шидлюх, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается острова Змеиный и Чёрного моря, ВСУ будут применять все возможные меры, которые будут у нас в распоряжении, для отсечения вооружённой агрессии.

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Потому я уверен, что в случае попытки РФ захватить остров будут использованы непосредственно военные меры с использованием всех возможных сил и средств, и не только в направлении острова Змеиный. Каждый акт эскалации агрессии будет пресекаться и будут соответствующие адекватные меры», – заявил Шидлюх.

«Сейчас идёт разработка берегового ракетного комплекса «Нептун»… Один из элементов того, чем мы можем ответить в случае попытки захвата острова», – добавил другой гость студии главный редактор журнала «Ukrainian Defense Review ИКК Defense Express» Антон Михненко.

Напомним, что после воссоединения Крыма с Россией под контроль РФ перешли буровые установки крымской компании «Черноморнефтегаз», с помощью которых ведется добыча с шельфа Черного моря.

Киев считает вышки и месторождения своей собственностью, однако их охраняют сторожевые корабли и ракетные катера Черноморского флота России, не подпускающие украинские плавсредства.

Ранее украинская пресса сообщала, что Россия ведет добычу с помощью вышек «Черноморнефтегаза» буквально в 100 км от побережья Одессы.

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