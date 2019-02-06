Украина готовится к тотальному отключению: газ, уголь и мазут на исходе

06.02.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украинцев пугают очередным энергетическим ЧП: запасы топлива на отечественных электростанциях и теплоэнергоцентралях стремительно тают.

Об этом пишет киевская интернет-газета “Страна”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Указывается, что по данным Минэнергоугля Украины, по состоянию на 4 февраля на складах предприятий было порядка миллиона тонн угля, что почти на 38% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Запасы мазута ниже прошлогодних на 43,7% – всего 30,8 тысяч тонн. Газа в подземных хранилищах 11,1 миллиарда кубометров, что меньше показателей 2018 года на 10,5%.

При этом до конца отопительного сезона еще 2,5 месяца, а синоптики предупреждают, что февраль и начало марта могут оказаться морозными, в результате чего потребности в энергоресурсах резко вырастут.

“Минус 15 и каждый дополнительный градус мороза – это “лишний” 1 млн. кВт/ч электроэнергии. Так что есть угроза массовых отключений света”, – сказал изданию председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

В свою очередь сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич говорит, что украинцы могут остаться и без тепла.

“Как минимум, готовимся к новой акции от “Нефтегаза” #Прикрути. Она, собственно, уже на подходе, нас спасло только нынешнее потепление”, – говорит Марунич.

Согласен с такими оценками и руководитель специальных проектов НТЦ “Психея” Геннадий Рябцев.

“Без тепла рискуют остаться целые города. Тем более, что никакой ответственности за отключения для поставщиков услуги нашим законодательством не предусмотрено”, – подчеркнул Рябцев.