Украина готовится к затяжному экономическому падению

16.04.2020, Киев, Игорь Петров

На фоне разворачивающегося мирового экономического кризиса украинскую экономику ждут непростые времена.

Об этом в эфире канала CapitalTV заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Минус 3,9, я бы сказал, это оптимистично. Падение может составить от минус 5 до минус 10 процентов ВВП. Все будет зависеть от продолжительности этих карантинных мероприятий. Я бы сказал даже по другому: как долго украинская экономика будет стоять на стоп-кране. Это как эксперимент – давайте остановим экономику и посмотрим что произойдет, какая будет безработица, сколько станет первых людей, насколько просядет. По факту будет проседание, я думаю, даже больше.

И тут очень важно понимать, что это касается не только этого года, а может касаться также 2021 года.

Мировые аналитические центры сообщают что мировая экономика в лучшем случае начнет постепенно восстанавливаться возможно с 2021 года, ну и конечно же полностью не восстановится по отношению предыдущей ситуации. То есть мы можем сейчас выйти в затяжную экономическую стагнацию. А если еще и будет огромный дефицит бюджета профинансирован эмиссионно, то мы можем войти в ситуацию, которая называется стагфляция. Это когда при падении экономики еще и высокая инфляция. Так что нас ждут непростые времена», – сказал Скаршевский.