Украина готовится наносить ракетные удары по Крыму

04.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина будет создавать ракетное вооружение наземного, воздушного и морского базирования, чтобы иметь возможность наносить удары по территории Крыма и акватории Черного моря, чтобы не допустить блокады украинских портов.

Об этом в эфире телеканала «Черноморская ТРК» заявил замдиректора «Института мировой политики» Николай Белесков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока мы не получим способность наносить удары по суше, то есть, по той группировке, которая в Крыму, мы будем в неравной ситуации. Россияне будут иметь и надводную составляющую – корабли Черноморского флота, корабли береговой охраны ФСБ. С другой стороны, их будет прикрывать все то, что находится в Крыму.

Если мы создадим противокорабельные комплексы наземного базирования – уже макеты и концепции продемонстрированы на выставке в Абу-Даби, КБ «Луч» продемонстрировало пусковую установку, как она будет выглядеть, то есть, уже понимание есть. Если также создадут воздушного базирования, это уже будет большой плюс для Украины. Можно будет в случае блокады – сейчас это наибольшая угроза, экономическая блокада, можно будет решать задания, прорядить, грубо говоря, эту блокаду…

Сначала будут создавать наземные противокорабельные ракетные комплексы, потом воздушного базирования на основе бомбардировщика Су-24М, а потом уже будут ракетные катера создавать. И будет возможность наносить удары и присутствовать мощно в исключительной морской экономической зоне», – заявил Белесков.