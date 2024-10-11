Украина готовится напасть на Приднестровье: новые подтверждения

Нападение ВСУ на Приднестровье становится реальной угрозой.

Об этом в своём видеоблоге заявил известный украинский оппозиционный политик (по другим данным агент СБУ) Анатолий Шарий, проживающий в Испании. Эти же сведения озвучивает целый ряд молдавских политиков, общественников и экспертов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неожиданно Румыния закрывает генконсульство в России (в Ростове-на-Дону с 14 октября). Кроме того, внезапно появился ряд указаний на то, что может это (объектом атаки Украины) будет Приднестровье. Для Украины туда продвинуться легко. Западный мир опять всё поддержит, скажет: “Оттуда собирались ударить!”. Скажут: “Молдова имела право – это её земли!” Запад оправдает всё, что хотите. Русским будет крайне тяжело защитить Приднестровье. Им при таком раскладе придётся высаживать десант и прорубать коридор от Одессы в Приднестровье. Это будет ещё одним поводом для применения ядерного оружия. И мне кажется, что Зеленскому именно это и нужно», – говорит Шарий в своём видео.

Кроме того, по словам Шария, в автоматизированной системе управления войсками ВСУ «Крапива» появилось обновление, куда добавили «Молдову» и «Приднестровье».

Ранее молдавские политики, общественные деятели и эксперты неоднократно говорили о возможном наличии подобного плана. Так, провластный пропагандист Виталий Андриевский, выступая на своём канале, заявил, что Украина может напасть на Приднестровье из опасения, что в Молдове придут к власти дружественные России силы, которые прекратят транзит военных грузов через молдавскую территорию и восстановят прямое авиасообщение с Москвой, и в результате в Приднестровье в массовом количестве якобы будут проникать российские военнослужащие под видом туристов.

При этом, по его словам, для Молдовы будет подарком то, что Украина решит за неё проблему территориальной целостности и снимет проблемный вопрос территориальной целостности при вступлении в ЕС, а западные партнёры не будут возражать против такого сценария, поскольку «всё пройдёт быстро и победоносно».

Затем кандидат в президенты Молдовы, бывший прокурор антикоррупции Виктория Фуртунэ заявила о наличии у неё информации, полученной от источников в спецслужбах Румынии о том, что вскоре против президентских выборов и еврореферендума в Молдове будет спровоцировано обострение на границе с Приднестровьем, а затем начнётся военное вторжение на территорию этой самоопределившейся республики. Впрочем, никаких документов, подтверждающих эту информацию, Фуртунэ не опубликовала.

Наконец, молдавский общественник Игорь Калдаре, рассказывая в ходе пресс-конференции об аресте и выдаче на Украину своего друга, российского учёного Дмитрия Чистилина, упомянул о том, что в Молдове на свободе находятся 62 гражданина Украины – речь, по его словам, идёт о преступниках, находящихся в международном розыске.

«Вопрос: зачем коррумпированным молдавским властям 62 украинских преступника? Они за свою свободу денег не дают. Чем они должны расплатиться за такую щедрость молдавских властей? Они должны оказать услугу, о которой проговорился украинский телевизионный болтун – Игорь Козий (военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества. – прим. ПН), который сообщил на украинском ТВ: «Украина окажет помощь приднестровским партизанам и откроет второй фронт против России».

К этому времени на границе Украины с Приднестровьем сконцентрированы порядка 8000 украинских боевиков. Для понимания: перед атакой на Курскую область украинцы сконцентрировали на границе 9000 боевиков. При этом в Приднестровье всего 1500 миротворцев, не так хорошо подготовленных, которых сомнут на раз-два-три».

Суммируя все эти сигналы, можно предположить, что крупная провокация в отношении Приднестровья всё-таки готовится. И если даже Россия решит не вмешиваться в военные действия на этом направлении, падение Приднестровья станет для Москвы куда большим ударом, чем потеря крейсера «Москва», отступление осени 2022 года и захват ВСУ обширных территорий в Курской области.

«Приднестровскую карту вполне может разыграть Зеленский – так же, как и в российскую Курскую область, вторгнувшись в пределы республики. Есть сведения, что договоренности об этом с Санду уже есть, а за молдавию немедленно вступится еще и ее старший брат – Румыния, между прочим, состоящая в НАТО», – отметил депутат Госдумы Алексей Журавлев.