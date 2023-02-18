Украина готовится отмечать очередной «день кримського спротиву»

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Бандеровская Украина, сделавшая фантомные боли по утраченному Крыму и слепо повинуясь не отпускающему синдрому «брошенной жены», собирается отмечать очередной «день кримського спротиву», полностью извратив смысл событий 26 февраля 2014 года, произошедшие на пятачке у здания Верховного Совета Автономной Республики Крым.

Где-то лет пять назад, киевские пропагандисты-порохоботы решили полностью игнорировать факт общекрымского протеста против разгона крымского парламента майданными путчистами, ударной силой которых выступили «аскеры» т.н. «меджлиса» во главе с Рефатом Чубаровым, объявившие 23 февраля 2014 года ультиматум о самороспуске Верховному Совету республики, угрожая в противном случае «силовым решением».

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Столкновение крымчан с боевиками меджлиса, усиленных прибывшей из Киева майданной сотней и группой громил, нанятых нардепом Сенченко, пол-литр-ручки Порошенко назвали «сопротивлением крымчан заброшенным диверсионным группам Черноморского флота России, которым была поставлена задача захвата зданий Совмина и парламента».

Взяв на вооружение эту насквозь фальшивую формулу, украинские «параллельные структуры крымской власти» проводят свои ритуальные танцы с бубном и прочие аллегорические мероприятия, которые должны доказать в первую очередь «громадянам», шо «Крым – цэ Украина», и никак иначе.

Не стал исключением и год 2023-й.

В пятницу, на безлюдной пресс-конференции, приуроченной к очередному «дню кримського спротиву», к микрофонам выпустили виртуального «постпреда президента в АРК», известную пиарщицу Тамилу Ташеву, ранее подвизавшуюся пилить гранты в «правозащитном» центре «КрымSOS», а по сути, выступающую «смотрящей» от Чубарова в деле «деоккупации Крыма».

Ташева напомнила пустому залу, что в «оккупированном» Крыму последние 9 лет растёт и ширится «проукраинское сопротивление», выражающееся в «патриотично покращенных» заборах, столбах и мусорных баках. «Спротивом» занимаются городские сумасшедшие из числа «понаехов», исполняющих на свадьбах и пьяных спевках маршевую песню УПА «Червона калына», клеящие бумажки с надписями «Слава ВСУ», цепляющие жовто-блакитные ленты на ветви деревьев, растущих на пустыре, а также произносящие зажигательные речёвки про «русский корабль» у знаменитого памятника в Севастополе, но почему-то при полном отсутствии людей.

Ташева напомнила о свеженьких «хэроях спротиву», которые уже либо отчалили на отсидку в места не столь отдалённые, либо ожидающие суда по их делу.

Осуждённый в октябре прошлого года на 2,5 строгача за провокацию под соусом «антивоенного протеста», зажившийся в Алуште 31-летний рагуль, Александр Тарапон, для которого стало «личной трагедией» воссоединение Крыма с Россией.

Тарапон известен тем, что, в разгар СВО, собственноручно изготовил и расклеил листовки с фотографиями и надписью «Zдесь живет Vоенный преступник и убийZа детей Юра Орленко» у дома своего родственника, росгвардейца, уехавшего воевать с бандеровцами, а также другие брехливые и откровенно оскорбительные агитки.

Семейство Тарапона утверждает, что супруга Юрия Орленко «написала донос», который стал поводом для задержания «активиста» и возбуждения против него уголовного дела по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (распространение фальшивок).

Пока велось следствие, росгвардеец Юрий Орленко погиб на фронте, исполняя свой служебный и патриотический долг.

Интересно, что супружница Тарапона Адель, не унимается, и раздаёт укроСМИ интервью, в которых рассказывает, что «Орленко выбрал 300 тысяч рублей, а его дети до сих пор думают, что их папа герой», «хочу, чтобы его жена Лена поняла всё» и «немцам после войны тоже в какой-то момент пришлось осознать, что они натворили».

Правда, этих милых подробностей Ташева почему-то не озвучила, как и то, что Тарапон, с начала СВО, гундел, что «Лучше бы я умирал рядом с вами под бомбами, чем жить среди этих людей», но решил почему-то отсидеться на нарах, а уехать и попасть под «могилизацию».

Ещё один тупой «активист», про которого вспомнила бывшая «крымсоска», был евпаторийский погромщик Богдан Зиза, которого украинская пропаганда упорно называет «художником». Очевидно, по аналогии с «режиссёром» Сенцовым.

Летом прошлого года, Зиза облил жёлтой и синей красками фасад здания евпаторийской городской администрации, а затем метнул в дверь бутылку с зажигательной смесью. В настоящий момент по делу поджигателя ведётся следствие по обвинению в терроризме, однако Ташева убеждена, что этому дегенерату власти российского Крыма должны выдать талоны на усиленное питание.

В качестве напоминания о ведущейся последние 9 лет «гибридной войны против Украины», Ташева обещает показать по украинскому ТВ не очень свежий «документальный фильм» «Крим, як це було», доказывающий, что украинские «захысныки» Украины не отсиживались по кабинетам и бытовкам, завывая на все лады «щеня вмэрла», а сопротивлялись «оккупантам» изо всех сил, что аж дым стоял столбом.

Самая интересная деталь, что этот фильм снят на средства и при содействии «Центра информации и документации НАТО на Украине». То есть, «ципсы» по разработке и внедрению фальшивок в общественное сознание, но только под крышей альянса.

Ташева угрожает провести и другие «мероприятия» в «день кримського спротиву», однако есть сомнения, что они будут хоть кому-то интересны на Украине, учитывая неутихающий вой сирен воздушной тревоги, уровня жизни в рамках развязанного властями «внутреннего джихада», громких коррупционных дел в ВСУ и, особенно, открытую охоту военкоматскими «пикселями» на украинских мужичков, откровенно нежелающих быть пушечным мясом под Бахмутом или на других участках фронта.