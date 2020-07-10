Украина готовится отражать атаку русских с нескольких направлений

10.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина готовится к нескольким вариантам атаки российской армии с разных сторон.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил командующий карательной группировкой ВСУ в Донбассе Сергей Наев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам военачальника, наступление ВС РФ может произойти со стороны ЛДНР, со стороны Крыма, а также с любой стороны границы.

«ВСУ рассматриваются несколько сценариев по всему периметру государственной границы с РФ, а также с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, и Автономной республики Крым. Я вам скажу следующее – мы даже рассматриваем действия, когда такая угроза будет с нескольких направлений одновременно.

Соответствующие органы военного управления ВСУ, в том числе и командование ООС, которое я возглавляю, мы постоянно готовимся к адекватным действиям в ответ. Наша задача – сдержать агрессора, а в случае перехода его к открытой агрессии – отразить наступление и не дать ступить вражескому сапогу на украинскую землю», – заявил Наев.