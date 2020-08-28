Украина готовится покинуть минскую переговорную площадку

28.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина рассматривает возможность переноса из Минска места переговоров по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, это решение будет зависеть от того, как будут развиваться события с белорусским майданом.

«От Минска в этом процессе лишь название, потому что из-за пандемии все встречи происходят в онлайн-режиме. Потому никто туда не ездит и никакой физической связи с Минском нет, это больше символ в этом плане. Потому такой необходимости принимать такое решение нет, но мы следим за развитием событий в Белоруссии и будем, в случае необходимости, принять соответствующее решение», – заявил Кулеба.

Его слова подтвердил глава украинской делегации на переговорах в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Мы думаем над этим. Не может быть площадки в государстве, которое зависимо от другого государство, которое воюет против Украины. Если внезапно туда войдут еще войска, тогда государство перестает существовать. Потому мы думаем над этим, но это вопрос не только Украины, это трехсторонняя контактная группа. Это нужно решать при помощи ОБСЕ, российско делегации. То есть всех участников Трехсторонней контактной группы. Но готовность должна быть и мы серьезно работаем над этим вопросом», – сказал Кравчук.