08.02.2019, Киев, Максим Карпенко

В преддверии президентских выборов Украина готовит провокацию на границе с Крымом и республиками Донбасса.

Об этом пишет газета «Известия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, издание со ссылкой на источник в российских дипломатических кругах, отмечает, что провокация позволит нынешнему президенту Петру Порошенко улучшить свои позиции перед выборами, а то и вовсе отменить их.

«Украинское руководство по-прежнему держит этот план в уме. Порошенко не хочет проигрывать выборы и готов снова устроить провокацию, чтобы был повод заговорить о «российской агрессии». Он, видимо, думает, что такие шаги помогут ему заручиться поддержкой, — отметил неназванный российский дипломат.

О росте военной угрозы со стороны Украины заявил и замкомандующего армией ДНР Эдуард Басурин. По его информации, официальный Киев усиливает свои позиции на линии соприкосновения.

«Риски сейчас даже выше, чем в ноябре-декабре прошлого года, поскольку предвыборная кампания входит в финальную стадию. И чтобы выиграть, нынешнему президенту Украины необходимо что-то предпринимать. А организация вооруженной провокации — одно из средств, чтобы удержаться у власти», – уверен Басурин.

При этом в Совете Федерации уверены, что Крыму бояться нечего – он слишком укреплен для того, чтобы украинская армия рискнула провести наступление.

«Провокации не исключены как в ДНР и ЛНР, так и в Крыму. Они могут попытаться вновь пройти через Керченский пролив или пойти на обострение на границе с Крымом. Порошенко нужны подобные действия для попытки сорвать выборы. Например, через введение военного положения. Однако любые провокации со стороны Украины на границе с Крымом или в Керченском проливе будут пресечены мгновенно, заверил политик», – заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.