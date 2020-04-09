Украина готовится возобновить торговлю с Крымом – Бабин

09.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Благоустройством украинских КПП на границе с Крымом займётся азербайджанская нефтяная госкорпорация Socar.

Об этом говорится в сообщении Минреинтеграции Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Там провели совещание с представителями компании и пришли к выводу, что вскоре на КПП «Чонгар» и «Чаплынка», где недавно произвели реконструкцию, появятся сервисные зоны с широким спектром услуг. По мнению министра по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексея Резникова, если проект удастся реализовать, это поможет Украине «вернуть Крым».

«Имею надежду, что за 4-6 месяцев в Чонгаре будет современный хаб, где люди смогут оформить документы, выпить кофе, заправить машину или купить билет и безопасно доехать на общественном транспорте до Новоалексеевки или Геническа. Это первое, что увидит человек с временно оккупированной территории. Качественный сервис от государства – это один из способов реинтеграции временно оккупированных Россией украинских территорий – АР Крым и г.. Севастополь, части Донецкой и Луганской областей», – заявил Резников.

По мнению экс-представителя «президента Украины в АР Крым» Бориса Бабина, сервисные зоны на границе с Крымом будут лишь прикрытием торговли с полуостровом, которую хочет возобновить украинская власть.

«Продолжается подготовка хаба на Чонгаре для торговли с оккупантами. «Зонтиком» проекта, как и ранее уже объявлялось на высшем уровне, будет украинский офис фирмы «SOCAR», которая возьмет в аренду объекты «обустроенного контрольного пункта». Видимо под личную ответственность общеизвестного заместителя генерального прокурора.

На сайте Минокупации такие креативные действия по использованию нового государственного имущества называют «программой социальной ответственности» (!!!), согласно которой «SOCAR» будет… «инвестировать в развитие пилотного сервисного хаба на КПВВ «Чонгар». Ну когда государство все построило на средства налогоплательщиков – можно прийти и «инвестировать».

Сейчас правда возникла маленькая проблема – с российско-аербайджанською зонтиком следует заключить соглашение государственному балансодержателю. Кому-то физически следует такое подписать. В условиях, когда любая смена власти будет означать длительное наказание для тех, кто заключит такое соглашение в отношении государственного имущества, – глупых пока оказалось немного.

Поэтому проводят, как пишет Минокупации, всевозможные интересные совещания. Но думаю, что все там пойдет по согласованному с агрессором плану. Пока пойдет», – пишет Бабин в своем блоге.