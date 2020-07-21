21.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Сюжет дня, Украина
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Украине грозит потеря еще восьми областей


Украина может потерять еще ряд регионов, если  в стране начнется очередной майдан.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, общественное противостояние даст повод власти ввести чрезвычайное положение, а соседям с востока и запада объявить о претензиях на исконные территории.

«Я понимаю, что благодаря псевдореформам, которые у нас прошли с 14-го года, институты власти полностью «отреформированы», читай уничтожены. То есть реформа Нацполиции уничтожила последние остатки правоохранительной системы и, по сути, противопоставить что-то какому-нибудь гражданскому противостоянию невозможно.

А это даст возможность либо попытке ввода чрезвычайной ситуации и соответственно ограничить права и свободы наших граждан, либо нашим соседям занять исконно их территории, как они считают. Я имею в виду и Европу, и Российскую Федерацию, чтобы никто не сомневался. У нас восемь областей в зоне риска», – заявил Мураев.


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