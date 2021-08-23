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23.08.2021 14:04 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Скандал, Украина
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Украина грубо нарушила дипломатический протокол на «Крымской платформе»

Новости УкраиныУкраина нарушила дипломатический протокол во время расстановки гостей форума «Крымская платформа» для совместного фото....

Украина нарушила дипломатический протокол во время расстановки гостей форума «Крымская платформа» для совместного фото.

Об этом в своем блоге пишет бывший спикер МИД, депутат Верховной рады Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Волошин отмечает, что расстановка для фото была сделана в формате «семейного фото», а гостей расположили независимо от их ранга и статуса. Например, глава офиса президента Украины Андрей Ермак занял центральное место, нарушив все нормы.

«Я понимаю, что Зеленский у нас новатор во всем, ломающий привычные стереотипы, и что нормы дипломатического протокола «для старых политиков». Но более идиотской расстановки людей, чем на этой фотографии, я ещё не видел. Если это саммит «Крымской платформы», то почему Ермак стоит в центре, а президенты суверенных государств расставлены по бокам? Ермак или Шмыгаль по статусу равны Дуде? Это они главные гости мероприятия?», – отметил политик.

«А если б Байден и Меркель приехали, их бы тоже сбоку от Чубарова поставили, как сейчас президента Европейского совета Мишеля? Если глава МИД Украины стоит в первом ряду, то почему его турецкий коллега, представляющий важнейшую в вопросе Крыма страну, во втором? Как понимаю, это новая формула family photo от Зе-команды под названием «все в кучу, как у Маслякова на фестивале в Сочи». Но поймут ли глубину задумки иностранные гости, большой вопрос», – заявил Волошин.

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