Украина грубо нарушила дипломатический протокол на «Крымской платформе»

23.08.2021 14:04 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина нарушила дипломатический протокол во время расстановки гостей форума «Крымская платформа» для совместного фото.

Об этом в своем блоге пишет бывший спикер МИД, депутат Верховной рады Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Волошин отмечает, что расстановка для фото была сделана в формате «семейного фото», а гостей расположили независимо от их ранга и статуса. Например, глава офиса президента Украины Андрей Ермак занял центральное место, нарушив все нормы.

«Я понимаю, что Зеленский у нас новатор во всем, ломающий привычные стереотипы, и что нормы дипломатического протокола «для старых политиков». Но более идиотской расстановки людей, чем на этой фотографии, я ещё не видел. Если это саммит «Крымской платформы», то почему Ермак стоит в центре, а президенты суверенных государств расставлены по бокам? Ермак или Шмыгаль по статусу равны Дуде? Это они главные гости мероприятия?», – отметил политик.

«А если б Байден и Меркель приехали, их бы тоже сбоку от Чубарова поставили, как сейчас президента Европейского совета Мишеля? Если глава МИД Украины стоит в первом ряду, то почему его турецкий коллега, представляющий важнейшую в вопросе Крыма страну, во втором? Как понимаю, это новая формула family photo от Зе-команды под названием «все в кучу, как у Маслякова на фестивале в Сочи». Но поймут ли глубину задумки иностранные гости, большой вопрос», – заявил Волошин.