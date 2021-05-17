Украина, Грузия и Молдова договорились вместе биться о стену ЕС

17.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Киев, Тбилиси и Кишинёв объединились в «ассоциированное трио» на пути к интеграции в Евросоюз.

Об этом на брифинге заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня мы подписали документ, который создаёт ассоциированное трио. Это будет усиленное сотрудничество трех наших стран в вопросе европейской интеграции. Эта инициатива и решение очень своевременно, оно поможет трём нашим странам более эффективно двигаться вперёд», – объявил Кулеба по итогу встречи с грузинскими и молдавскими коллегами.

По его словам, «ассоциированное трио» включает в себя три основных элемента.

«Это структурирование консультаций по поводу интеграции между тремя МИД стран, а также присоединение к диалогу с европейскими институциями, а также координировать нашу позицию в рамках Восточного партнёрства.

Сегодняшний меморандум о взаимопонимании говорит об общей повестке дня в нашем движении к ЕС и определяет намерение попасть в европейскую перспективу для наших стран и реализацию наших амбиций относительно членства в Европе», – рассуждает министр.

«Будем работать в отрасли секторального сотрудничества, а также поступательной интеграции в рынок ЕС. Мы сегодня пришли к мнению, что это будет основным упором в работе нашего ассоциированного трио», – разошелся Кулеба.

Кроме того, украинский министр отметил направление по безопасности в общей работе трёх стран «для поддержки стабильности в регионе». Также, по его словам, «трио» призвано подготовить следующую встречу Восточного партнёрства.

«Украина, Грузия и Молдова считают, что нужно углублять отношения со странами ЕС… Ассоциированное трио – это наш сигнал, который говорит о том, что нет альтернативы европейской интеграции для наших трех стран-партнёров. И нет альтернативы также для Европы, которая должна воспринимать наши три страны как союзный проект по обеспечению мира и процветания в Европе», – заключил Кулеба.