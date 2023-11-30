Украина густо «заминирована» русскими терминами – киевский психолог паникует

Вадим Москаленко.  
30.11.2023 16:41
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Распространяемые Москвой нарративы и «терминологические мины» благодаря Интернету – очень быстро расходятся среди украинского населения.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил вице-президент Ассоциации политических психологов Украины Виктор Рыбаченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Распространяемые Москвой нарративы и «терминологические мины» благодаря Интернету – очень быстро расходятся среди украинского...

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«Принцип стадности никто не отменял. Когда мы смотрим, например, на социальные сети – формируются целые группы, целые направления мыслей, то мы вспомним принцип стадности – баран ведёт овец. Информационные бараны существуют.

Формируется первый месседж, и он по принципу заражения формирует вокруг себя много других месседжей. И получается так, что есть много отзывов, но нет правды», – рассуждал Рыбаченко.

Он подчеркнул, что распространяемые Кремлём нарративы широко расходятся в народе, и таким образом Россия проводит «терминологическое минирование».

«Терминологическое минирование – это когда подменяют термины для того, чтобы они «взорвались». Например, побег Януковича: мина – госпереворот на Украине; всенародные выборы президента в 2014 году – нелегитимная власть; президент, Верховная рада, Кабмин – киевский режим; сознательные патриоты – укрофашисты.

Можно приводить очень много примеров этих терминологических мин, но именно с их помощью осуществляется дезинформация.

А есть ещё конструктивный аспект дезинформации. Мы говорим: «оккупация определённых территорий» – русские говорят «освобождение»; «временно оккупированные территории» – «новые территории»; «коллаборационисты» – «настоящие патриоты Украины, не фашисты». Это и есть конструктивный аспект российской дезинформации», – подытожил взволнованный психолог.

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