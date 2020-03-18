Украина и Белоруссия несут колоссальные убытки из-за своей русофобской политики – эксперт

18.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Русофобская политика Минска и Киева обернётся колоссальными финансовыми потерями и утратой рынка дешёвой нефти для этих стран.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил председатель совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вмешиваются (в рынок нефти – прим. ред.) то, что я называю конфронтацией – политические факторы, когда накладываются санкции, когда принимается целый спектр различных решений, но никак прагматически экономических, а точно конфронтационных, и это уже не рынок, это уже не конкуренция.

Если нужно вернуться к рынку и конкуренции, то, конечно, нужно договариваться и российским поставщикам, и правительству РФ, и потребителям, и правительству Белоруссии о том, что конкурентно… Россия-Белоруссия – выигрывать той и другой стороне. Россия имеет рынок, Белоруссия – сырье и переработку», – подчеркнул он.

Также эксперт отметил, что Киев и Минск за свою русофобию на рынке нефти будут нести огромные финансовые потери.

«Но Одесса-Броды с 1993 года, чего только с того времени уже ни намитинговали, чего только ни захотели тогда сделать, с 1993 года мы говорим: «Пожалуйста, но только это будет не выгодно, в конце концов, эта система падает».

Если Украина или Белоруссия готова оплачивать политические аспекты своим бюджетом, тогда уж не попрешь. Тогда Белоруссия скажет России: «Мы можем покупать только 30%, а 70% будем брать у других, но о чем бы ни пошел разговор, речь пойдет о деньгах и на ком это будет висеть», – резюмировал Шафраник.